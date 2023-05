Politiet efterlyser 57-årig: Kørte i en grå Fiat Panda

VENDSYSSEL:Nordjyllands Politi efterlyser en 57-årog kvinde fra Brønderslev, der tirsdag aften kørte væk i "nedtrykt sindstilstand", og ikke har givet lyd fra sig siden.

Kvinden kører i en grå Fiat Panda med registreringsnummeret CV 22815, og hun har sidst med sikkerhed befundet sig i Sæby-området tirsdag ved 19-tiden.

Vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi håber, at politiet med efterlysningen kan få lokaliseret kvindens bil, så man har et område at søge ud fra, hvis det bliver nødvendigt.

Har man set bilen, så kan Nordjyllands Politi kontaktes på telefon 1-1-4.

Foto: Vauxford @ wikimedia commons