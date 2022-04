Politiet beder Greenpeace-aktivister fjerne sig fra olietanker

FREDERIKSHAVN:Politiet sejlede fredag morgen ud til de aktivister fra Greenpeace, som torsdag indledte en blokade af en omlastning af russisk olie ud for Frederikshavn. Politiet gik i gang med at fjerne fire aktivister, oplyste Greenpeace fredag morgen. Men det afvises af politiet:

- Det er korrekt, at vi har været til søs og været i dialog med Greenpeace flere gange. Det har vi været løbende, siden de gik i gang. Vi betragter deres tilstedeværelse som en demonstration. Generelt er det så sådan, at politiet kan udstede nogle vilkår for afholdelsen af en demonstration. Det kan eksempelvis handle om hensyntagen til sikkerheds- og ordensmæssige aspekter. Det er det, der nu er sket. Vi har konkret bedt Greenpeaces demonstranter om at flytte sig på afstand af olietankerne, siger fungerende vicepolitiinspektør Lasse Kragh, Nordjyllands Politi, i en pressemeddelelse.

Han pointerer, at Greenpeace gerne må demonstrere:

- Vi har derfor heller ikke påbudt dem at sejle i land. Vi har anmodet dem om at ophøre med at lænke sig til skibene, og det har demonstranterne frivilligt efterlevet, siger vicepolitiinspektøren.

Ifølge ham er der ingen sigtede eller anholdte i forbindelse med demonstrationen.

Greenpeace har oplyst, at politiet ankom i et fartøj fra flåden. Klokken 7 fredag morgen havde fire aktivister taget over for det nathold, som havde opretholdt organisationens blokade, der blev indledt torsdag formiddag for at forhindre omlastning af 100.000 tons russisk olie fra tankskibet Seaoath til supertankeren Pertamina Prime.

- Vi er rigtig stolte af, at vi efter to ugers gentagende forsøg lykkedes med at blokere 100.000 tons russisk olie i næsten et døgn. Nu opfordrer vi endnu engang på det kraftigste politikerne til at overtage opgaven fra os og indføre et forbud mod al import og omlastning af russisk olie. Den situation, vi har lige nu, hvor den statsejede danske virksomhed Danpilot hjælper med at omlaste russisk olie i dansk farvand, nærmer sig statsstøtte til Putins krigsmaskine, siger Sune Scheller.

Han er kampagnechef i Greenpeace Danmark og har selv været del af blokaden ud for Frederikshavn.