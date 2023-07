Politiet: Her er resultatet af ugelang kontrol i Skagen

SKAGEN:Vold, narko og spritkørsel.

Det var blandt de ulovligheder, Nordjyllands Politi konstaterede ved den såkaldte "Hellerup-uge" - uge 29 - i Skagen. En uge, hvor særligt mange turister besøger byen, og hvor politiet også i år havde ekstra mandskab til stede.

Uro og sprut

Resultatet af ugens særlige indsats i Skagen lyder sådan:

Politiet fik tre anmeldelser om vold, og derudover er syv personer sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen på grund af uro.

Ordensmagten har konstateret ni tilfælde om overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, og desuden er otte personer sigtet for spritkørsel og én sigtes for narkokørsel.

Sigtelserne gælder både fastboende i Skagen og turister.

Denne gang brugte politiet blandt andet el-løbehjul til at patruljere i Skagen, oplyser politikommissær Michael Karstenskov. Foto: Bente Poder

Men faktisk er antallet af sigtelser i den berømte "Hellerup-uge" færre i år sammenlignet med tidligere.

- Det glæder jeg mig naturligvis over. For det betyder, at det store flertal har haft en tryg og god ferieuge i Skagen, udtaler politikommissær Michael Karstenskov i en pressemeddelelse.

Politi på løbehjul

Nordjyllands Politi havde oprettet en midlertidig base - en "pop-up-politistation" - i Skagen i uge 29.

Samtidig havde man taget nye patruljemetoder i brug - blandt andet med el-løbehjul. Samt patruljering med både til vands. Det vil måske blive gentaget i samme uge næste år.

- Borgerne tog i hvert fald positivt imod vores nye form for patruljering og vores pop-op politistation, så det vil naturligvis indgå i vores overvejelser, når vi skuer næste års tryghedsindsats sammen, udtaler politikommissær Michael Karstenskov.