Politiet tolkede forkert: Forsøg på voldtægt var voldeligt overfald

SKAGEN: Et forsøg på voldtægt var rettelig et voldeligt overfald. Det oplyser politikommissær Carsten Straszek, Nordjyllands Politi, der leder efterforskningen af sagen.

Overfaldet på den 28-årige kvinde fandt sted natten til torsdag på Østre Strandvej i Skagen. Fire udenlandske mænd kom forbi, greb fat i den 28-årige kvinde og trak hende ud på vejen. Kvinden fik slået så meget fra sig og kradset den ene af mændene, at de opgav og slap hende.

- Kvinden var meget påvirket af situationen i forbindelse med overfaldet, så det var i første omgang ikke muligt at lave en grundig afhøring af hen de. Det hun fortalte i første omgang har politiet så tolket som, at hun var udsat for et voldtægtsforsøg, forklarer politikommissæren.

Nu har nye afhøringer så klarlagt, at politiet tolkede forkert.

- Hun forklarer egentlig det samme, men nu har vi kunnet uddybe, hvad hun har ment med de forskellige udtalelser. Hun har ikke oplevet, at hun har været udsat for et voldtægtsforsøg. Hun mener, at hun har været udsat for vold. Hun mener ikke, der er noget seksuelt motiv til overfaldet, konstaterer Carsten Straszek.

Nordjyllands Politi efterlyser fortsat de fire mænd i forbindelse med overfaldet på den 28-årige kvinde. Men politiet betragter nu sagen som en overtrædelse af straffelovens § 244 -altså en voldssag.

- Det er vigtigt at pointere, at der ikke er tale om en falsk anmeldelse, men at politiet har fejlfortolket situationen, siger politikommissæren

Efterforskningen i sagen fortsætter, og politiet hører fortsat gerne fra vidner, der ved noget om sagen eller har set noget omkring tidspunktet for overfaldet klokken cirka 01.45 natten til tirsdag.