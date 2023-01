Politiet vil have stoppet tricktyv: Sådan ser han ud

SÆBY:Der er med stor sandsynlighed en tricktyv med flere ugerninger på samvittigheden på spil i det østlige Vendsyssel.

22. december narrede en mand en 83-årig kvinde i Frederikshavn til at lukke sig ind i hendes lejlighed, hvorfra han slap afsted med et ukendt kontantbeløb.

Nu har en person med samme signalement været på spil i Sæby, hvor en 84-årig mand i fredags blev franarret et kontantbeløb, han havde liggende i en kuvert.

Tricktyven, som politiet altså nu mistænker for at have mindst to forhold på samvittigheden, beskrives som 40-50 år, 180-185 centimeter høj, almindelig til kraftig af bygning, lys i huden, kortklippet med lyst hår og dansktalende.

- Han ringede på og sagde til manden, at han lige skulle tjekke, om der var stjålet noget. Den ældre mand lukkede ham ind, hvorefter den ældre mand fandt kuverten med kontanter for at se, om de stadig var i kuverten. Derefter bad manden, der ringede på, den ældre mand om at tjekke sine vinduer i stuen, og da han havde gjort det og vendte sig om, var både gerningsmand, kuvert og dermed også pengene væk, forklarer politikommissær Peter Skovbak.

Han vil ikke oplyse, hvor stort et beløb, der er tale om.

Peter Skovbak opfordrer nu folk i området til at være ekstra opmærksomme og ringe 114, hvis de har oplysninger, som kan føre politiet på sporet af tricktyven.