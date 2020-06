Politikere advarer: Frygt for butiksdød i midtbyen

FREDERIKSHAVN:Frederikshavn Erhvervsråd, Handelsforeningen Frederik samt en række politikere er bekymrede over planerne om et kommende bydelscenter, som skal ligge på MARTIN’s gamle grund i det sydlige Frederikshavn - Saltebakken.

Her kan der placeres en dagligvarebutik på maksimalt 3000 kvadratmeter samt en specialvarebutik på 2000 kvadratmeter.

Bekymringen går på, at butikkerne i midtbyen bliver kvalt af den store konkurrence med nye butikker, men et flertal af byrådet valgte alligevel onsdag aften at sende forslaget om et nyt bydelscenter ud i offentlig høring i otte uger.

Rådgivningsvirksomheden Cowi har analyseret detailhandlen og konkluderer, at butikker på Saltebakken kan styrke Frederikshavn i konkurrencen med Aalborg og Hjørring.

Flertallet af byrådet - Socialdemokratiet og DF - ønsker at udvikle Frederikshavn med nye butikker, så de ikke vælger en anden kommune at bosætte sig i. Frederikshavn er i forvejen oppe mod hård konkurrence mod netop Aalborg og Hjørring.

Socialdemokraterne påpeger samtidig, at de butikker, som bliver placeret på Saltebakken, alligevel ikke kan indpasses i bymidten.

Venstre, SF, EL og løsgængeren Peter Nielsen kunne ikke tiltræde forslaget om et bydelscenter.