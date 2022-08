Politikere giver folk længere frist til at klage over tørdok

SKAGEN:Politikerne i Frederikshavn Byråd er blevet kritiseret for, at man skulle klage over et lokalplanforslag midt i sommerferien. Det drejer sig om planen for et stort projekt med en 35 meter høj tørdok på havnen i Skagen. Lokalplanforslaget blev som det skal sendt ud i offentlig høring efter byrådsmødet 18. maj med klagefrist til 1. august.

Men en klageperiode i juni og juli, hvor folk i Skagen enten arbejder på højttryk eller selv holder ferie, blev kritiseret af sommerhusejer og erhvervsmand Eigild Bødker Christensen og Jens Stubkjær på et pressemøde fredag 29. juli.

De mener, at skagboerne og andre skal have tid til at drøfte lokalplanen og eventuelt holde møde om tørdokkens placering.

I stedet for at lægge det 35 meter høje byggeri ud til Vestre Strandvej, foreslår kritikere, at Karstensens Skibsværft skal vælge en placering længere væk. Christian Made Hagelskjær

De to ønsker ikke, at tørdokken placeres ved siden af Karstensens Værft på Vestre Strandvej, men det fastholder værftets direktion er den rette placering.

Kritikken af offentlighedsfasen for lokalplanforslaget vedrørende tørdokken har Frederikshavns borgmester Birgit S. Hansen hørt, og hun har nu truffet en såkaldt formandsbeslutning om at forlænge indsigelsesfristen ind til 1. september. Beslutningen blev taget efter kritikernes pressemøde i fredags.

- Der blev stillet spørgsmål ved, at den otte ugers høringsfrist forløb hen over sommeren. Derfor har jeg rettet henvendelse til gruppeformændene om en forlængelse til 1.september, og det var der opbakning til, forklarer Birgit S. Hansen. (S)

Kommunaldirektør Thomas Eriksen oplyser, at det videre forløb nu bliver, at forvaltningen behandler indsigelserne, så de kan blive præsenteret for fagudvalget Plan- og Miljøudvalget 3. oktober og derefter på by-rådsmødet 26. oktober. Kan man ikke nå det, bliver tørdokssagen sat på dagsordenen i Plan- og Miljøudvalget 7. november og kan så behandles af byrådet 23. november.