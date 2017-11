Politikere i kovending: Spillehaller nu nær skoler og kirker

FREDERIKSHAVN: Visse politikere i plan- og miljøudvalget i Frederikshavn Kommune har lyttet til kritikken og er nu klar til at præsentere en kovending, når det handler om spillehaller:

På det seneste møde i udvalget er der således hevet væsentlige punkter ud af et såkaldt administrationsgrundlag. Før lød det:

"Etablering af spillerhaller tæt på skole, børneinstitutioner og kirker ønskes ikke".

Denne sætning er nu fjernet, hvilket blandt andet betyder, at OK-butikken på Grundsvigsvej i Elling - der ligger forholdsvist tæt på en børneinstitution - gerne må opstille spillemaskiner.

Fornuften har sejret

- Fornuften har sejret. I de seneste fire år har vi forsøgt at få socialdemokraterne til at opdage, at vi lever i en tidsalder, hvor alle har en smartphone, og hvor alle derfor kan spille gevinstgivende spil. Det giver derfor ingen mening, at kommunen har en regel om, hvor tæt på skoler og daginstitutioner, spilleautomaterne må opstilles, siger Frode Thule Jensen (V).

Han noterer sig også, at landdistrikterne, hvor man jo altid er tæt på for eksempel kirker og daginstitutioner, nu også får mulighed for at etablere spillemaskiner.

Det var Peter Nielsen (K), som via byrådet fik sagen tilbage til plan- og miljøudvalget.

Lighed for loven

- Før blev ansøgninger om spillehaller vurderet efter følelser og fornemmelser. Nu er der lighed for loven, og det betyder blandt andet, at OK-butikken i Elling må etablere en spillehal, siger Peter Nielsen.

Formanden for plan- og miljøudvalget, Anders Brandt Sørensen (S), har ellers stået i spidsen for flere restriktioner, når det handler om spillehaller.

- Generelt synes jeg ikke, at spillerhaller skal være en del af en byudvikling. Men vi har efterhånden givet lov til så mange spillehaller, at det efterhånden ikke længere er logisk at sige nej. Nu har vi fået lighed for loven, siger Anders Brandt Sørensen.

Det var et enigt plan- og miljøudvalg, som valgte at ændre kommunens administrationsgrundlag.