Politikerjubel i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN: Regionsrådsformand Ulla Astman (S) er meget klar i mælet:

Lægerne kan ikke bare droppe lægevagten i Frederikshavn efter klokken 23.

Og Frederikshavns borgmester Birgit Hansen (S) glæder sig samtidig over, at Ulla Astman nu kræver en dialog med Praktiserende Lægers Organisation (PLO) for at finde ud af, hvad der er gået galt i sagen.

Som bekendt har PLO besluttet sig for at trække vagtlægen ud af Frederikshavn efter klokken 23.00.

Den beslutning skaber vrede hos borgere og politikere i Frederikshavn Kommune - blandt andet fordi den usædvanlige sag tilsyneladende er sket hen over hovedet på både Region Nordjylland og Frederikshavn Kommune.

Birgit Hansen, der hørte om sagen gennem medierne, sendte tirsdag en mail til Ulla Astman med henblik på en forklaring.

- Jeg fik svar en time senere. Det viser sig, at det også er kommet bag på hende med beslutningen om lægevagten i Frederikshavn. Jeg kan godt forstå, at Ulla Astman kommer op i et højere gear i denne sag, for det er regionen, som er ansvarlig og som betaler i forbindelse med vagtlægerne, siger Birgit Hansen.

Hun konstaterer, at det mindste, PLO kunne have gjort, var at henvende sig til Regionen med hensyn til at få fortalt, at der åbenbart er for få patienter om natten i Frederikshavn.

- Det har man ikke gjort, og det synes jeg er mangel på respekt over for dem, der betaler og har ansvaret, siger Birgit Hansen.

Også formanden for SF - Christina Lykke Eriksen - har været på banen i denne sag og har direkte beskyldt PLO for at bryde en aftale med hensyn til lægevagten i Frederikshavn.

Der er møde mellem Region Nordjylland og PLO 1. september.