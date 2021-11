Politikerne: Her er en julegave til jer i foreningerne

FREDERIKSHAVN:I år giver Kultur- og Fritidsudvalget helt ekstraordinært et forhøjet tilskud til foreningerne. Det sker på grund af lavere aktivitet i foreningerne.

Et enigt Kultur- og Fritidsudvalg besluttede onsdag aften at uddele 1,6 mio. kr. i ekstra medlemstilskud til de frivillige folkeoplysende foreninger i Frederikshavn Kommune.

- Vi vil med uddelingen af ekstra medlemstilskud understrege, at vi i Frederikshavn Kommune anerkender og støtter foreningernes aktiviteter og medlemmer, siger formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Mette Hardam.

Mennesker fremfor mursten

Foreningernes tilskud blev oprindeligt beregnet i sommer, hvor covid-19 stadig havde indvirkning på foreningslivet. Det har vist sig, at foreningslivet generelt har indberettet færre aktiviteter end forventet i forhold til udvalgets samlede budget. Derfor er det helt ekstraordinært muligt for udvalget at forhøje tilskudssatsen i år. Det betyder, at hver medlemstime understøttes med mere end den ene krone, udvalget tidligere har afsat til medlemstilskud i 2021.

- Med vedtagelsen af den ekstra udbetaling af medlemstilskud, understreger vi den politiske intention og vigtigheden af at støtte mennesker frem for mursten, siger udvalgets næstformand, Bjarne Kvist.

De frivillige folkeoplysende foreninger vil modtage den ekstra udbetaling inden årets udgang.