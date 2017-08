Politikerne raser over lægeflugt

FREDERIKSHAVN: Byrådsmedlem i Frederikshavn Kommune, Christina Lykke Eriksen (SF), er rasende over, at Praktiserende Lægers Organisation (PLO) tilsyneladende på egen hånd har besluttet at trække lægevagten ud om natten i Frederikshavn.

Hun konstaterer blandt andet, at Frederikshavn netop var et af de steder, hvor lægeorganisationen og Region Nordjylland havde aftalt, at der skulle være bemanding om natten.

Beslutningen er altså et brud på denne aftale.

Nu vil SF have styr på sagen, men også Socialdemokraterne og Venstre vil have begrænsningen af lægevagten nærmere belyst på det førstkommende byrådsmøde.

Slut efter kl. 23

Faktum er, at beslutningen fra PLO betyder, at det i Frederikshavn ikke vil være muligt at komme til konsultation hos en læge efter klokken 23.

I stedet skal patienterne enten køre til Hjørring, Aalborg eller Thisted.

Begrundelsen er det faldende antal praktiserende læger samtidig med, at nattevagterne tilsyneladende ikke har meget at lave.

Hos borgmester Birgit Hansen (S) har sagen skabt "forbløffelse".

Hun konstaterer, at der er kommet flere henvendelser fra bekymrede borgere, der føler sig utrygge, når natlægen forsvinder ud af byen.

Mail til Astman

Tirsdag morgen sendte Birgit Hansen derfor en mail til regionsrådsformand Ulla Astman (S) med henblik på en forklaring.

- Jeg har fået kendskab til sagen via medierne og via nogle borgerhenvendelser. Vi er et stort geografisk område, og derfor bliver vi nødt til at råbe vagt i gevær, når vi oplever de her serviceforringelser - også selv om lægevagten er Region Nordjyllands ansvar, siger Birgit Hansen.

Er sagen blåstemplet?

Hun har svært ved at tolke, om regionen har "blåstemplet" beslutningen om, at der ikke længere skal være lægevagt i Frederikshavn, eller om det er lægernes organisation, som har handlet på egen hånd.

- Lægevagterne er Region Nordjyllands ansvar, og derfor er det da lidt besynderligt, at det er lægerne, som går i pressen og fortæller om beslutningen, siger Birgit Hansen, der ikke har meget tilovers for lægernes argument om, at "der ikke er meget at lave om natten i Frederikshavn".

Borgmesteren konstaterer i den forbindelse, at lægerne ikke bare kan beslutte, om der skal være lægevagt i Frederikshavn eller ej.

Ikke positivt

Venstres borgmesterkandidat i Frederikshavn Kommune, Jytte Høyrup, glæder sig også til at få en forklaring.

- Det her er bestemt ikke positivt - også set i forhold til kommunens bosætningspolitik, hvor det handler om at få folk til at flytte til Frederikshavn Kommune, siger Jytte Høyrup.

Hun erkender, at hun ikke kender sagen i detaljer, men at hun ser frem til at få sagen belyst på byrådsmødet sidst på måneden.

Ulla Astman sagde tirsdag eftermiddags til TV 2, at hun ikke er bekendt med, at vagtlægen i Frederikshavn skulle være lukket fra klokken 23.00.

Astman kræver derfor en dialog med PLO, hvilket sker 1. september.