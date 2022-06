Politikerne vil ikke pege på besparelser for 18 millioner kroner

FREDERIKSHAVN:Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2022 er skredet med 18 millioner kroner. Derfor var politikerne mødt ekstraordinært op for at se på, hvad de kunne gøre for at få budgettet til at hænge sammen. Kort fortalt vil de udsætte al efteruddannelse og kurser for de voksne resten af året. Dertil kommer en række besparelser for eksempel indkøb af 3D udstyr kaldet projekt makerspaces på 1,5 millioner kroner, 250.000 kroner til transport til fælles arrangementer. En række tilbud til voksne forældre f.eks. undervisningsdag for plejeforældre, SSP-dagen og foredrag for forældre udsættes til næste år. I alt er det spareforslag i indeværende år på 4, 5 millioner kroner. Altså langt fra de 18 millioner kroner.

Udvise tilbageholdenhed

Man skal også vise generel tilbageholdenhed og bruge sin sunde fornuft, når man ser på om en stilling skal genbesættes. Alt i alt satser man på, at driften vil kunne justeres resten af året, så overskridelsen bliver mindre end de 18 millioner kroner.

Udvalget er enige om den fremgangsmåde.

Det fortæller formanden for udvalget Christina Lykke Eriksen. Hun pointerer, at de 18 millioner kroner i overforbrug, handler om at udvalget i 2022 har haft opgaver, der SKAL løses omkring børn og unge.

- Vi har det specialiserede område, hvor de børn, der har behov for ekstra hjælp selvfølgelig skal have den hjælp. Der er flere unge i mistrivsel, vi har udgifter til covid-19, som vi ikke har fåe og til flygtninge fra Ukraine og vi ser et stigende antal anbringelser, så der er gode forklaringer på, at vi har brugt 18 millioner kroner mere end budgetteret, siger Christina Lykke Eriksen.

Ikke fidus til ekspertgruppe

Hun havde regnet med, at regeringen i den nye økonomiaftale med kommunerne ville have tilført flere penge til de børn og unge, der har det svært.

- I stedet blev der nedsat en ekspertgruppe. Det er dybt frustrerende. De kan bare spørge i kommunerne. Der er masser af eksperter herude, siger Christina Lykke Eriksen.

Udvalget satser på, at tallene retter sig resten af året, at man nu for eksempel har fået de børn i specialbørnehaven på Abildvej, som har brug for den hjælp.

Der er ikke længere mange konkrete spareforslag at fremhæve, så nu vil NORDJYSKE i stedet oplyse, hvilke af forvaltningens spareforslag, der blev taget af bordet af politikerne: Skolepatruljeture afskaffes. En midlertidig lukning af Familiestuerne, gadeteamskørsel for timelønsansatte. Og Farligt farvand for 9. klasse.

Anerkender V og S

Som SF-er og formand for et udvalg, hvor fem ud af syv medlemmer er socialdemokrater og det syvende medlem er fra Venstre, er Christina Lykke Eriksen glad for indstillingen i udvalget.

- Det er et nyt udvalg, hvor folk er med, fordi de vil gøre en forskel. Ikke for at starte med at skulle spare 18 millioner kroner. Vi havde ikke set det komme, at vi skulle spare så massivt, og alle har taget ansvar for opgaven og anerkendt det vi er blevet enige om. Det vil jeg gerne kvittere for.