Politiklagemyndighed undersøger: Betjent skød sig selv i hånden

SÆBY:En politibetjent fra Nordjyllands Politi skød torsdag eftermiddag sig selv i hånden under en politiforretning i Sæby.

Det oplyser Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP), der efterforsker sagen.

- Vi fik torsdag klokken 13.48 en underretning fra Nordjyllands Politi om, at en polititjenestemand havde affyret et vådeskud i forbindelse med en politiforretning, og at han havde ramt sig selv i hånden, fortæller Janus Rasmussen fra Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

Ingen andre kom til skade ved episoden.

Af hensyn til den videre efterforskning ønsker Janus Rasmussen ikke at udtale sig om de nærmere omstændigheder ved vådeskuddet - herunder hvilken politiforretning der var tale om.