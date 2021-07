Politikontrol ved Skagen: Så mange blev taget for spritkørsel

NORDJYLLAND:Den såkaldte "Hellerup-uge" i Skagen, uge 29, er ved at være slut, og i den uge har Nordjyllands Politi ført ekstra kontrol i området, blandt andet for at fange spritbilister.

Den ugelange kontrol blev afsluttet natten til søndag, og nu har Nordjyllands Politi opgjort resultatet:

45 personer blev taget for at køre bil i påvirket tilstand, enten sprit- eller narko-kørsel.

464 ulovligheder

I alt har Nordjyllands Politi noteret 464 sager, der især omfatter forskellige overtrædelser af færdselsloven, heriblandt for høj hastighed, snak i håndholdt mobiltelefon under kørslen og meget mere.

Kontrollerne er ikke kun foregået i og omkring Skagen, men i flere områder i Vendsyssel, hvor der har været mange sommergæster.

Ros fra politiet

Selv om næsten et halvt hundrede bilister blev taget for sprit- og narkokørsel, har politiet alligevel ros.

- Det er ikke så mange sprit- og narkobilister som ved tidligere kontroller i den uge. Der har ikke været så mange morgenbranderter denne gang, siger politikommissær Thomas Ottesen fra færdselsafdelingen hos Nordjyllands Politi.

Faldet kan skyldes corona-restriktioner, hvor diskoteker og værtshuse ikke har haft åbent hele natten, vurderer han.

Beholder biler trods høj fart

Politikommissæren har mere ros:

- Det er positivt, at vi ikke har taget en eneste bilist for vanvidskørsel.

Thomas Ottesen fortæller, at politiet den forløbne uge har konstateret flere store hastighedsoverskridelser, for eksempel bilister, der har kørt op mod 180-190 km/t på motorvejen.

Men altså ingen, der har kørt dobbelt så hurtigt som fartgrænsen, hvilket ville være "vanvidskørsel". Og det ville så give politiet mulighed for at beslaglægge bilen.

Nordjyllands POliti og Motorstyrelsen har også gennemført en samlet kontrolaktion i og ved Skagen for at tjekke, om der er betalt korrekt registreringsafgift af især de dyre biler i Skagen i "Hellerup-igen".

