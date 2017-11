Politisk strid om dyre direktører

FREDERIKSHAVN: Høje lønninger hos de kommunale direktører i Frederikshavn er i øjeblikket det helt store samtaleemne.

Forleden var Peter Nielsen (K) ude med riven efter direktørerne og foreslog blandt andet, at byrådet kiggede løn og ansættelsesforhold nærmere efter.

Men Jens Hedegaard Kristensen (S) mener dog, at Peter Nielsen glemmer en væsentlig ting:

Ikke et komma

- Peter Nielsen og jeg har siddet i ansættelsesudvalg sammen og har været med til at fastlægge direktørernes lønniveau, deres åremålskontrakter, og hvad der ellers måtte være. Og i den forbindelse har Peter Nielsen ikke rettet et komma i disse ansættelser. Han har sagt ja til det hele, siger Jens Hedegaard, der understreger, at direktørerne jo ikke har begået noget ulovligt, men blot har fulgt de aftaler, de har indgået med kommunen.

Peter Nielsen bekræfter, at han har været med til at ansætte direktører, og at han har været med til at godkende lønforholdene.

- Jeg har for eksempel siddet i et ansættelsesudvalg, da jeg var helt ny som politiker. Men nu har jeg haft tid til at blive klogere. Og jeg fastholder, at lønforholdene hos de kommunale direktører skal afspejle kommunens størrelse og økonomi, siger Peter Nielsen.

Jens Hedegaard mener dog også, at der skal ses nærmere på direktørernes lønninger.

- Det skal vi have gjort noget ved. Men det gør man på det danske arbejdsmarked ved at lade organisationerne forhandle det på plads.

Jens Hedegaard er med andre ord med på, at "noget" skal strammes op.

- Forstået på den måde, at hvis en direktør bliver fyret på grund af inkompetence, er der jo ingen grund til, at vedkommende bliver forgyldt med en ekstra årsløn, siger Jens Hedegaard.

- Men er det ikke i orden, at Peter Nielsen påpeger nogle forhold, som trænger til et eftersyn?

- Jo, men han gør det på en forkert måde. Man skal huske, at det ikke er direktørerne, der har gjort noget galt. Næh, det er os selv. Vi har jo selv med åbne øjne indgået de her kontrakter, siger Jens Hedegaard Kristensen.