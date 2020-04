Politisk udvalg: Riv bare bevaringsværdige huse ned

FREDERIKSHAVN:Karakteristiske byhuse og århundredgamle kampestenslader på landet med prædikatet bevaringsværdig forsvinder i stigende tempo i Frederikshavn Kommune.

Plan- og miljøudvalget gav på sit møde i denne uge tilladelse til fire nedrivninger. Trods indsigelser fra både Nordjyllands Kystmuseum og bevaringsforeningen By og Land i Skagen, så var nedrivningerne ekspeditionssager, der blev godkendt på få minutter.

Der er gået mere end to år siden, udvalget sidst nedlagde forbud mod en nedrivning. I den senere tid har udvalget ved nogle af tilladelserne tilføjet en opfordring til ejeren om alligevel at undlade nedrivning.

En sådan opfordring til bygningsejeren følger ikke længere med. Udvalgets nye formand Peter Sørensen (V) synes opfordringen er malplaceret og drager en sammenligning:

- Når vi har godkendt en ansøgning om spiritusbevilling, så sender vi heller ikke sammen med bevillingen opfordringen ”vi håber ikke du gør brug af den”.

- De, der søger en tilladelse til nedrivning, har jo gjort op med sig selv, at det ikke kan betale sig at sætte bygningen i stand.

Peter Sørensen oplyser, at kommunen nu i stedet, af hensyn til naboer, anmoder ansøgere af nedrivningstilladelse om at oplyse hvilke planer, de har for arealer, som bliver ryddet.

Han peger påpeger, at alternativet til nedrivning tit er, at en ejendom forfalder yderligere. I yderste konsekvens kan kommunen med et nedrivningsforbud risikere at skulle ekspropriere en ejendom, som det ikke kan betale sig at lave i stand.

De fire nedrivningstilladelser, udvalget senest gav gælder Kærsangervej 165, Frederikshavn, (vognhus og stald), Hjørringvej 441 A, Østervrå (udhus), Lodskovvadvej 1, Aalbæk (stald/delvis lade), og Frederikshavnsvej 6, Skagen (villa).

Den sidste har højest bevaringsværdi - 3 - på en skala fra 1 til 9. Kystmuseet og By og Land har gjort indsigelse mod nedrivningen, fordi huset er et af få tilbageværende huse, der repræsenterer ”den røde periode” i Skagen 1911-42.