Povl skal bare flytte kontroversielt skilt 200 meter, så er det ok

LYNGSÅ:Det er ikke det kontroversielle budskab på skiltet i sig selv, der er noget i vejen med. Det er skiltets placering, der er ulovlig.

Et skilt, der agiterer for nej til corona-pas og som står ud til Østkystvejen nord for Lyngså, har fået Frederikshavn Kommune til at reagere, efter at kommunen har modtaget flere klager over skiltet. Skiltet har ellers stået på matriklen siden 2007, men har tidligere været brugt til at reklamere for en ny udstykning og produkter fra en familieejet virksomhed, der sælger byggematerialer. Det nye budskab kom op på skiltet i foråret, fordi Povl Bandholm, der lejer jorden af sin far, mener, at restriktioner og krav om coronapas opdeler befolkningen i a og b-mennesker. Han lægger heller ikke skjul på, at han er modstander af vaccinationerne mod Covid-19.

Nu har kommunen afgjort, at skiltet er ulovligt opstillet, da der er tale om et skilt med reklame eller propaganda, og det er opstillet i landzone. Det strider mod Naturbeskyttelsesloven.

Foto: Kim Dahl Hansen

Ejeren af matriklen, Peter Bandholm, fik imidlertid i sin tid grønt lys fra kommunen til at opstille skiltet, og derfor har opfattelsen været, at det var selve budskabet på skiltet, som kommunen ikke vil have stående i vejsiden.

- Selvom jeg ikke er enig med min søn i budskabet, ligner det censur fra kommunens side, lød det fra Peter Bandholm.

Men i afgørelsen henviser kommunen nu til, at tilladelsen til skiltet i sin tid blev givet til en anden matrikel, som familien også ejer, men som ligger indenfor bygrænsen i Lyngså. Her kan det stå lovligt, fordi det ikke er i landzone og dermed ikke er i strid med Naturbeskyttelsesloven.

Så der er nu givet påbud om at fjerne skiltet fra den nuværende placering og evt. flytte det 200 meter ind i Lyngså by. Det skal ske senest 20. august.

- Jeg er da glad for, at det er endt på denne måde, så jeg forsat kan bevare opslaget på skiltet, og de ikke forsøger at begrænse min ytringsfrihed. Jeg vil nu inden 20. august flytte skiltet til den anden grund, fortæller Povl Bandholm.