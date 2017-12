Pressefotograf ny bestyrer på Knivholt

FREDERIKSHAVN: Fredag formiddag blev den nye bestyrer af Knivholt Hovedgaard præsenteret for bestyrelsen.

Stillingen besættes pr. 1. februar 2018 af den 44-årige Ulrik Bang, som bor i Frederikshavn.

- Jobbet som bestyrer på Knivholt er mit absolutte drømmejob. Muligheden for at arbejde med mennesker på et så fantastisk sted som Knivholt, ser jeg utrolig meget frem til. Stedet emmer af historier, og jeg sætter en ære i at formidle historien på en levende måde, så den bliver husket og brugt. Jeg glæder mig til at arbejde sammen med Olav - og til at bygge oven på det kæmpe arbejde, han har lavet indtil nu. Men også til at videreudvikle Knivholts utallige muligheder, som i forvejen rummer et stort engagement fra foreninger, frivillige og i øvrigt mange spændende arrangementer.

- Jeg ser frem til samarbejdet med bestyrelsen, og glæder mig til at skabe solide rammer for de mennesker, der er- og bliver en del af livet på Knivholt og den fremtidige udvikling, siger Ulrik Bang, den kommende bestyrer på Knivholt.

Ulrik Bang blev valgt blandt 47 ansøgere.

Fotograf på AVISEN

Ulrik Bang blev i begyndelsen af 1990’erne uddannet pressefotograf ved Frederikshavn Avis/Vendsyssel Tidende. De følgende år arbejdede han ved Nordjyske Medier og sideløbende som freelancer/vikar hos flere aviser og bureauer.

Ulrik Bang har mere end 12 års erfaring som selvstændig, hvor han arbejdede med kommunikation, tv-produktion, ideudvikling og projekthåndtering.

- Ulrik Bang er valgt blandt et stort og spændende ansøgerfelt, og med ham som bestyrer, får Knivholt fortsat en engageret og empatisk leder, der med sin drivkraft kan bidrage til at styrke og udvikle stedet. Jobbet favner bredt, da der både skal kigges fremad og sikres stabil drift og vedligehold af hovedgården. Her er et rigt foreningsliv i en helt unik kulturinstitution, som kræver, at man både forstår - og involverer sig i egnens muligheder. Vi ansætter Ulrik Bang på baggrund af hans brede erfaring generelt - og som selvstændig erhvervsmand, men også for sin lyst og evne til at gå foran, til at udvikle og bruge netværk. Herudover har Ulrik også skruet hænderne rigtigt på og er ikke bange for selv at tage fat, siger Kenneth Bergen, bestyrelsesformand i foreningen Knivholt Hovedgaard.