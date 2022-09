Prisen for varme eksploderer i Frederikshavn: - Sådan en varmeregning er aldrig set før

FREDERIKSHAVN:Frederikshavnernes varmeregning kommer i slutningen af året på et niveau, der aldrig er set før.

Og den variable del af fjernvarmeprisen stiger tre gange i løbet af efteråret.

Årsagen til stigningerne skyldes det fortsat ustabile energimarked, der har en voldsom negativ effekt på varmeselskabets økonomi.

Sådan lyder det dystert i en pressemeddelelse fra Frederikshavn Varme A/S.

Pr. 1. oktober stiger prisen med 10 procent til 963 kroner/MWh inklusive moms.

Måneden efter kommer endnu en 10 procent stigning, hvor prisen bliver 1.059 kroner, og 1. december stiger varmeprisen cirka 48 procent til 1.563 kr.

I følge beregninger fra Frederikshavn Varme A/S betyder det, at et gennemsnitshus på et år vil stige fra knap 20.000 kroner til 32.000 kroner, mens prisen for en gennemsnitslejlighed på et år vil stige fra knap 16.000 kroner til 26.000 kroner.

Prisen i bund

I Hjørring - derimod - holdes varmeprisen i bund.

Kunderne hos Hjørring Varmeforsyning kan således ånde lettet op. Her er der foreløbig ingen planer om at hæve varmeprisen. I forvejen ligger varmeprisen i Hjørring meget lavt på 10.000-12.000 kroner om året for et gennemsnitligt hus, og den pris bliver der ikke ændret ved vinteren over.

-Vi fyrer primært med flis fra vores nyere varmeværk og så affaldsvarme fra AVV, og i kraft af vores prisaftaler, kan vi holde de nuværende priser frem til 1. juli næste år, fortæller formanden for Hjørring Varmeforsyning, Flemming Simonsen.

Hjørring Varmeforsyning har også et stort gasfyret varmeværk og et tidligere kulværk, der er stillet om til træpiller, men de to værker bliver stort set ikke brugt i den nuværende situation med voldsomt høje priser på både naturgas og træpiller.

Stor prisstigning

Erik Kyed Trolle, der er bestyrelsesformand for Frederikshavn Varme A/S, forklarer de stigende varmepriser i Frederikshavn:

- Udover en rimelig stor prisstigning i februar havde vi i maj og august mindre stigninger på fjernvarmeprisen. Vi havde håbet, at energimarkedet kunne finde et roligt niveau, men tværtimod ser vi fortsat kraftige stigninger på både el- og naturgaspriserne. Energimarkedet i hele Europa er gået fuldstændigt amok, og prognoserne for fremtiden ser desværre dystre ud.

Frederikshavn Varme producerer 2/3 af fjernvarmen på eldrevet varmepumpe og på gaskedler, og det er på disse anlæg, hvor råvarepriserne er på himmelflugt. Årsagen er de manglende gasleverancer fra Rusland, som påvirker energimarkedet i hele Europa.

- Forsyningens strategi er at sikre en jævn prisudvikling for vores ydelser, men jeg må sige, at vi lige nu ikke opfylder strategien, for så vidt angår varmeprisen”, fortæller Erik Kyed Trolle og fortsætter:

- Vi er i en helt ekstraordinær situation, hvor vi slet ikke har indflydelse, og desværre må vi sende regningen videre til vores kunder.

Nye grønne projekter skal i støbeskeen

Det er en nødvendighed at gøre den fremtidige varmeproduktion mindre afhængig af både el og naturgas, hvor både pris og leverance påvirkes af udefrakommende faktorer, som fjernvarmeselskabet ikke har nogen indflydelse på.

- Bestyrelsen skal hurtigst muligt have truffet beslutning om en yderligere varmeproduktion - og den skal i høj grad være baseret på grøn energi. Jeg er sikker på, at vi finder en god og fremtidssikret løsning, siger bestyrelsesformand Erik Kyed Trolle.