Priserne går amok - men Den Skaldede Kok gik i supermarkedet og tilberedte tre lækre og billige retter

SÆBY:Nordjyske gav Den Skaldede Kok - alias Carsten Olsen - en opgave:

Priserne på fødevarer tonser derudad, og vi fik Carsten Olsen til at gå på indkøb i et supermarked, hvor han handlede ind til tre forskellige retter.

Det skulle være tre velsmagende retter - og det skulle være billigt. Bagefter tilberedte han maden i restauranten i Sæby.

Carsten Olsen er uddannet kok fra Hotel d’Angleterre.

Han har en lang karriere bag sig med egen restaurant, catering, job som køkkenchef og som forfatter til flere kogebøger.

1. december overtog Carsten Olsen en restaurant i Sæby, som har fået navnet "Den Skaldede Kok - Sæby Søbad". Foto: Martin Damgård

Han er gift med Helle Olsen. Parret bor i Bindslev, og 1. december overtog Carsten Olsen en restaurant i Sæby, som har fået navnet "Den Skaldede Kok - Sæby Søbad".

Og lad det være sagt med det samme - han er som skabt til ovenstående opgave.

Carsten Olsen har medvirket i utallige tv-programmer på blandt andet dk4 og TV2.

Det var i disse programmer, han blev kendt som Den Skaldede Kok. Og konceptet var netop, at han skulle tilberede god mad til billige penge.

Som ejer af en restaurant ved Carsten Olsen alt om, at priserne på fødevarer i øjeblikket er på himmelflugt.

Højrebsbøf til 12 kroner stykket var nogle af de tilbud, som Carsten Olsen fandt frem til. Foto: Martin Damgård

Derfor skal der holdes godt øje med priserne, og det sker blandt andet via tilbudsaviserne.

Carsten Olsen handlede som nævnt ind til tre retter - hver ret er til fire personer. Og på sin tur i Netto fandt Carsten Olsen blandt andet højrebsbøf til 12 kroner stykket - og bøffen smagte faktisk godt.

Alt i alt handlede Carsten Olsen for 277,15 kroner, hvilket må siges at være særdeles pænt.

Og så kan man altid indvende, at der vil være personer, som kan spise mere, men under alle omstændigheder går man ikke sulten fra bordet.

- Det handler om at holde et godt øje med diverse tilbud. Og så handler det om at bruge sin fantasi. Hvis man for eksempel synes, at det er for dyrt at komme kaviar på sin æggemad, kan man jo bruge ansjoser. Og når man har tilberedt sin mad, så husk at bruge et minut på at anrette maden ordentligt. I den forbindelse kan man få masser af inspiration på nettet og i kogebøger, siger Carsten Olsen.

1. Højrebsbøf med hasselback kartoffel og tomat

Højrebsbøf med hasselback kartoffel og tomat Foto: Martin Damgård

Fire gange 125 grams højrebsbøf

Kartofler

To løg (bagt)

150 gram cherrytomat

Piskefløde

200 gram spidskål

1 æble

1 spsk. sennep

1 spsk. olie

1 spsk. sukker

Salt og peber

Lidt olie til stegning og pensling af løg

Pil løgene. Tag lagene af, og del det i flere stykker. Løgene pensels med olie. Krydr med salt og peber og bag løgene i ovn ved middelvarme.

Spidskålen halveres. Stokken fjernes, og spidskålen skæres i tynde strimler. Sennep, sukker og olie piskes sammen, og kålen vendes i den "mayonnaise-agtige" dressing. Smag til med salt og peber. Inden serveringen drysses friske æblestykker over og pynt eventuelt med persille.

Sherrytomaterne lægges på en varm pande i lidt olie. Hæld piskefløde ved og lad "det koge lidt ind". Servér tomaterne til bøffen.

Bøffen steges i tre, fire minutter på hver side. Krydr med salt og peber.

Skræl kartoflerne og skær tynde strimler ned i den - må ikke skæres helt igennem. Kartoflerne pensels med olie og krydres med salt og peber. Bages i en forvarmet ovn ved 180 grader til de er møre.

2. Mørbrad med baconbagt kartoffel

Mørbrad med baconbagt kartoffel Foto: Martin Damgård

500 gram mørbrad fra gris (var skåret i stykker)

Creme fraiche (18 procent)

1 fennikel

Gulerødder

12 små kartofler

12 skiver bacon

Salt og peber

Lidt olie til stegning

Denne mørbrad var skåret i små stykker ved køb. Stykkerne steges på begge sider i 3-4 minutter. Krydr med salt og peber.

Gulerod skrælles med en "tynd skræller", og der laves lange, fine strimler langs hele guleroden.

Fennikel halveres. Roden fjernes, og den skæres i fine strimler.

Gulerod og fennikel vendes i creme fraiche. Smag til med salt og peber.

Kartoflerne koges til de næsten er færdige. Kom bacon omkring dem. Fordel eventuelt kartoflerne, så der er tre til hver (ved fire personer) og stik et lille spyd igennem de tre kartofler. Steg kartoflerne færdig til bacon er sprødt - enten i ovn eller på pande.

3. Blåmuslinger med grøntsager og pomfritter

Blåmuslinger med grøntsager og pomfritter. Foto: Martin Damgård

Et kilo blåmuslinger

Fire bagekartofler

400 gram forskåret grøntsager

1/4 piskefløde

Hvidløgsmayonnaise

Salt og peber

Olie til pomfritter

Eventuelt persille til pynt

Muslingerne renses. Kom lidt olie eller smør i en gryde og varm det langsomt op.

Sauter grøntsagerne og kom herefter muslingerne ved. Læg låget på gryden. Gryden rystes lidt, så muslingerne frigør lidt væde. Efter et par minutter hældes fløden i gryden, og der smages til med salt og peber.

Kartoflerne skrælles og skæres i passende stykker som pomfritter. Skift det kolde vand med pomfritterne nogle gange, så stivelsen kommer helt ud. Kog herefter pomfritterne i vand med salt og lidt eddike i fem minutter. Lad pomfritterne køle af. Herefter skal de bages i en gryde med olie ved 150 grader i fem minutter, hvorefter de igen køles af. Dette kan for eksempel gøres dagen før, ligesom det på dette tidspunkt er muligt at fryse pomfritterne.

Pomfritterne afsluttes med at blive stegt ved 180 grader varm olie til de er gyldne og sprøde.

Mayonnaisen smages til med hvidløg og serveres i en lille skål.

****