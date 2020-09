Prisfest udskudt igen

Hvert år hyldes lokale ildsjæle i Frederikshavn Kommune. Traditionen brydes dog i år. Et lokalt smitteudbrud har sat en stopper for det festlige arrangement. Det gjorde den også i foråret, hvor den blev udskudt. Også på grund af corona.

Som følge af en stigning i antal borgere med corona, har kommunen set sig tvunget til at aflyse eller udskyde alle offentlige arrangementer, der finder sted i den kommende uge.

- Det betyder desværre, at vi bliver nødt til at udskyde vores prisfest. Det er ellers en fest, der betyder rigtigt meget for os, for det er her, hvor vi hylder ildsjæle fra hele kommunen for deres indsats inden for sport, kultur, sundhed, frivillighed og integration, siger borgmester Birgit S. Hansen (S).

Det er endnu ikke besluttet, hvornår prisfesten afholdes, men kriseberedskabet mødes igen på mandag for at drøfte situationen.