Privatskolen i Jerup har fundet sin leder

JERUP: Privatskolen i Jerup, der åbner efter sommerferien, har ansat Katrine Bagnkop som skoleleder.

Det oplyser skolen på sin hjemmeside.

Her beskrives Katrine Bagnkop som er en visionær leder, der sætter elevernes læring og trivsel højt på dagsordenen.

Katrine Bagnkop er uddannet lærer i 2006 og arbejdede indtil 2014 i Frederikshavn kommune.

I 2014 blev hun viceskoleleder på Vester Hassing Skole i Aalborg Kommune, hvor hun blandt andet udviklede skolens vejlederkultur, pædagogiske læringscenter, udeskoledidaktik samt læringsmiljøer.

I 2016 sprang hun over i det private erhvervsliv til Højer Møbler, som indretter aktiverende og motiverende læringsmiljøer. Her er Katrine projektleder og konsulent, hvor hun har været med til at inspirere, gennemføre og evaluere skolers udvikling af deres fysiske rammer i hele Norden. Katrine Bagnkops mærkesager er aktiv læring, faglig bevægelse, problemløsende læring og inkluderende læringsmiljøer - alle sager folkene bag Privatskolen i Jerup glæder sig til at se udfoldes på Privatskolen i Jerup.