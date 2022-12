Protester fejet af bordet: Kæmpebyggeri på vej på havn

SKAGEN:Trods massive protester fra naboer, er der ingen vaklen hos politikerne, når det gælder den store omdiskuterede, indkapslede tørdok, som Karstensens Skibsværft vil opføre på Vestre Strandvej og Værftsvej/ Vestkajen på Skagen Havn.

Den bliver 35 meter høj, 130 meter lang og 45 meter høj, og efter en forlænget høringsperiode er der nu fuld enighed i plan- og miljøudvalget i Frederikshavn Kommune, som nikker ja til den lokalplan, der baner vej for byggeriet.

- I den her sag har hensynet til erhvervsudvikling og arbejdspladser vejet tungest, fastslår udvalgsformand Peter Nielsen (S).

Den nye tørdok opføres for at give mulighed for at udvide aktiviteterne på værftet.

Naboer har imidlertid reageret meget voldsomt på planerne, og i indsigelserne betegnes tørdokken bl.a. som "uhyrligt stor og for tæt på Skagen by" og "en øjebæ". Der er i alt kommet 21 indsigelser, hvoraf langt de fleste er protester, der opfordrer til, at der findes andre alternative placeringer længere væk fra byen.

Det skraverede område viser placeringen af tørdokken. Kilde: Frederikshavn Kommune

Nogle indsigelser går også på frygt for skyggevirkninger fra det markante byggeri.

- Der er undersøgt alternative placeringer, men det har ikke været muligt at finde andre egnede steder, siger Peter Nielsen, der også peger på, at Karstensens Skibsværft i forvejen har en tilladelse til at opføre en lignende stor ny tørdok tæt ved værftet og tættere ved byen.

- Det ville blive endnu mere dominerende i forhold til Skagen by, og med den her lokalplan bortfalder den tilladelse som værftet har til at bygge en lignende tørdok lige ved værftet og Nordkajen, siger Peter Nielsen.

En indsiger rejser også spørgsmålet om borgmester Birgit Hansen (S) er inhabil i sagen, da hun sidder i bestyrelsen for Karstensen Gruppen A/S, der ejer Karstensens skibsværft.

Det spørgsmål blev imidlertid allerede afklaret i foråret, hvor kommunens økonomiudvalg, efter en juridisk vurdering, i enighed besluttede, at det er hun ikke.

Den endelige beslutning om lokalplanen skal dog træffes på Frederikshavn Byråds kommende møde, men det politiske flertal ser altså ikke ud til at kunne rokkes.