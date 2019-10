Pukkelhval gik i net få hundrede meter fra Skagen

SKAGEN:Klokken var godt fem, og det var stadig mørkt, da fiskeskipper Troels Tvilling og hans to gaster på fiskekutteren Skipper fik sig noget af en anderledes oplevelse mandag morgen.

- Vi var ved at røgte vores bundgarn, som vi har fast cirka 250 meter ud for Skagen Mole. Og vi kunne mærke, at der var gået noget meget tungt i nettet fortæller Troels Tvilling.

Så han og hans to gaster knoklede i over en time med at få garnet hevet op til overfladet.

- Men pludselig dukkede der en kæmpestor halefinne op af vandet, men hvis vi havde hevet endnu mere til, så havde vi revet vores net i stykker, så derfor holdt vi lidt igen, forklarer fiskeskipperen.

- Heldigvis har vi et godt samarbejde med Nordsøen Oceanarium, og de sendte to dykkere herop, lyder det fra skipperen.

Teksten fortsætter under billedet.

Foto: Peter Jørgensen

Den første dykker gjorde store øjne, da han kom ned til den store halefinne.

- Han kunne lige akkurat nå omkring halefinnen og få slået en trosse om den, så vi kunne få det, der viste sig at være en omkring otte meter lang pukkelhval trukket op til overfladen, fortæller fiskeskipperen.

Med trossen om halen blev den store pukkelhval bugseret ind til kajen, hvor den blev trukket op og placeret på det slæbespor, der normalt bruges til at sætte både i eller trække dem op af vandet.

Der har pukkelhvalen så ligget mandag formiddag, mens interessen for hvale har bredt sig.

- Det har jo så vist sig, at det er noget af en sjældenhed, vi har haft i vort garn. Jeg har fået at vide fra Oceanariets folk, at der sidst er sket en stranding af en pukkelhval i Danmark i 1905, så det er over 100 år siden, beretter fiskeskipperen.

Han ærgrer sig meget over, at hvalen er røget ind i hans garn og der formentlig er død måske af stresse.

- Åbningen til bundgarnet er 10 gange fire meter, så hvalen kunne bare være svømmet ud igen, hvis den havde kunnet finde ud af det. Og Det er bestemt ikke sjovt at se så stort et dødt dyr. Jeg ville langt hellere have haft, at vi havde fundet hvalen i live.

- I 2017 var vi for eksempel med til at sætte en GPS på en vågehval, som vi så siden har kunnet følge noget nær verden rundt på verdenshavene. Det havde været en større oplevelse end, at vi nå står med en desværre død pukkelhval, forklarer Troels Tvilling.

Teksten fortsætter under billedet.

Foto: Peter Jørgensen

Hans bundgarn ligger 250 meter ud for Skagen Mole og fungerer som et stort bassin.

- Fiskene svømmer ind i nette, der er meget fintmasket. Her fanger vi så dem, vi kan og resten får lov at svømme videre i nettet indtil vi kan fange dem. Og både fiskene og hvalen har kunne svømme ud igen, hvis den havde kunnet finde ud af det, siger Troels Tvilling.

Han tjener ikke en krone på den store fangst - tværtimod.

- Vi har mistet en dags fangst og fortjeneste, men det var en kæmpe oplevelse, fastslår fiskeskipperen.