Pumper i brug for at forhindre oversvømmelse

ELLING: Store mængder regn har fået vandstanden i Elling Å nord for Frederikshavn til at stige markant.

Men et beredskab, der skal forhindre en gentagelse af oversvømmelser i Elling i 2014, er taget i brug og forløber planmæssigt.

- Den plan, der er for at undgå oversvømmelser, virker. Både varslingen og beredskabet, siger indsatsleder Ib Nielsen fra Nordjyllands Beredskab i Frederikshavn Kommune.

Vandstanden i Elling Å var tidligt onsdag morgen usædvanlig høj, kun ca. 20 cm fra at ramme underkanten af en bro ved hovedvejen, Skagensvej.

Som led i beredskabet blev der lukket for en række spjæld, der skulle lede vand fra Elling ud i åen, fordi der var risiko for, at det - kombineret med den høje vandstand i åen - kunne løbe tilbage og oversvømme Elling.

Samtidig blev to pumper taget i brug for at forhindre oversvømmelse, og det fungerede. Vandstanden er nu faldet, har Ib Nielsen fået melding om.

Den høje vandstand i Elling Å førte dog til, at en grusvej længere mod øst blev delvist oversvømmet.