Rådyr skyld i solouheld på E45

SÆBY:En 45-årig mandlig bilist kom tidligt fredag morgen lettere til skade i et solouheld på E45 Frederikshavnmotorvejen i sydgående retning nær Sæby i et forsøg på at undgå at ramme et rådyr på kørebanen.

I stedet mistede føreren kontrollen over sin bil, som kom i skred, og han påkørte autoværnet midt på motorvejen frontalt.

Kl. 0431 anmeldelse om færdselsuheld på motorvejen E45 sydgående ca. 1 km syd for afkørsel 12 syd for Frederikshavn. Solouheld. Umiddelbart ikke alvorlig personskade. Fører forsøgte at undvige påkørsel af rådyr og påkørte autoværn. En vognbane spærret pt pga oprydning. — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) January 29, 2021

Nordjyllands Politi fik anmeldelsen kl. 04.31 og var hurtigt fremme på uheldsstedet med en patrulje.

Der blev også sendt en ambulance til stedet.

- Føreren var selv kommet ud af sin bil. Han blev tilset af ambulancefolkene på stedet. Der var ikke grund til, at han skulle med ind på hospitalet, og det var han heller ikke interesseret i, fortæller vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi.

Efter uheldet var motorvejen på stedet kortvarigt spærret for trafik i begge retninger i forbindelse med oprydning.