Ravnshøj i bevægelse viser vejen i oplandet

RAVNSHØJ: I december 2015 fortalte en arbejdsgruppe fra Ravnshøj og Kvissel om deres planer om en masse nye aktiviteter ved siden af Ravnshøjhallen. De kaldte projektet for "Opland i Bevægelse".

Fredag kl. 13.15 var man i mål og Opland i Bevægelse, som projektet hedder, kunne indvies officielt.

Og selv om Skærum, Aasted, Ravnshøj og Kvissel har båret projektet godt og sikkert gennem hele ide- og anlægsfase, så kunne det ikke have ladet sig gennemføre uden god support fra sponsorer over hele kommunen - og kommunen selv.

De unge gik straks i clinch med bolden på Multibanen. Foto: Kim Dahl Hansen

Projektet var oprindelig beregnet til at koste 2,3 millioner kroner, men det er lykkedes at lave rigtigt gode aftaler med leverandørerne og det betyder, at man nu er 90 procent i mål med de ønsker, man har og inden for den ramme på 1,4 millioner kroner, som det er lykkedes at hente ind.

Man har måttet ofre den lille skaterrampe, men håbet er naturligvis at den også bliver opstillet inden længe.

Multibanens aktører havde stor bevågenhed denne fredag. Foto: Kim Dahl Hansen

- Klap jer selv på skulderen

Steen Sørensen fra Aktivitetshuset, der har været primus motor i projektet, understregede i hvert fald i sin velkomst, at ekstra penge ville være velkomne - uanset summens størrelse.

Borgmester Birgit Hansen havde store ord med til Ravnshøj og det fælles projekt, som fire byer er samledes om.

- Det er virkelig godt gået og der er god grund til, at I klapper jer selv på skulderen for det fornemme resultat.

- Vi har det udgangspunkt, at der kan selv, de skal selv. Og det har I bevist rigtigheden i.

- I har villet det her - og det er lykkedes så godt. At da det kneb med midler på grund af ekstraordinære omkostninger, så var vi klar til at give det sidste, sagde borgmesteren inden hun klippede snoren og erklærede området for åbent.

Efter den officielle åbning blev borgmesteren udfordret i læringspillet Play Alive. Foto: Kim Dahl Hansen

Play Alive...

Og ikke så snart var det sket, før borgmesteren blev udfordret i en særdeles aktiv form for elektronisk udfordring, som Spar Nord har været med til at finansiere.

Det var naturligvis Jens Jørgen Calundan, der er formand for det aktionærvalgte bankråd i bankområde Nord, der udfordrede borgmesteren i det elektroniske læringsredskab Play Alive - og han var såmænd ubeskeden nok til at vinde dysten 3-2.

Projektet omfatter en stor multibane, der er etableret lige ved siden af hallen og dertil kommer et område med fitnessredskaber og en skaterbane - som altså stadig lige mangler en lille rampe til små skatere.

Bag en række træer er der multihus, bænke og sågar et nyt shelter, som kan huse de besøgende, der gerne vil opleve et opland i bevægelse.

Der blev gået til vaflerne. Foto: Kim Dahl Hansen