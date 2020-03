Rederier fortsætter drift på trods af corona-fare: - Man kan komme fra A til B, men ikke særlig meget udover det

FREDERIKSHAVN/HIRTSHALS:Coronavirussen har for alvor sat sit præg på færgefarten fra Danmark til Sverige og Norge.

Tidligere fredag meddelte Fjordline, at de aflyser alle færgeafgange mellem Danmark og Norge i 30 dage fra mandag.

Stena Line og Color Line, der sejler fra henholdsvis Frederikshavn og Hirtshals, tager ikke så drastiske midler i brug, men tager flere tiltag for at komme smittefaren i forkøbet.

Tidligere har begge rederier indkøbt ekstra håndsprit og sørget for hyppigere rengøring af overflader som gelændere, knapper, håndtag og lignende.

Allerede i løbet af ugen droppede Stena Line deres buffeter på færgernes restauranter, og fredag har Color Line fulgt trop, efter Norges statsminister, Erna Solberg, torsdag påbød at buffeter foreløbigt skulle forbydes.

I forhold til de danske myndigheders anbefalinger om at maksimalt 100 mennesker må samles på én gang, peger begge selskaber på, at dette ikke gælder for færgefart.

Det bekræfter pressechef ved Transportministeriet, Mia Josiassen.

- For færgerne gælder samme regler som ved øvrig kollektiv trafik, siger Mia Josiassen med henvisning til de forholdsregler omkring rengøring af kontaktflader, oplysning om hensigtsmæssig adfærd og bedre mulighed for god hygiejne, blandt andet ved flere håndsprit-stationer.

Hos Color Line fortæller administrerende direktør for Color Line Danmark, Henrik Renneberg, at man udover buffeten har lukket ned for fællesområder som TV-rum, bar og legerum til børn.

- Der bliver mulighed for at komme fra A til B, men ikke særlig meget udover det, fortæller Henrik Renneberg.

Pressechef hos Stena Line, Carl Mårtensson meddeler, at man ikke har lukket ned for alle fællesarealer, men at man sætter kraftige restriktioner på hvor mange der bliver lukket ind i Tax-free-butikken og baren, så man kan leve op til myndighedernes anbefalinger.

Både Color Line og Stena har ikke foreløbigt planer om at aflyse ruter i stil med Fjordline, men vil følge situationen nøje. Begge meddeler ligeledes, at de fortsat vil følge alle myndighedernes anbefalinger.