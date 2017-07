Redningsaktion: Jolle fik motorstop og tog vand ind

SÆBY: Lørdag aften blev Sæby Redningsstation alarmeret om, at en jolle med to mand om bord havde fået motorstop og var i knibe nær Hirsholmene ca. ni sømil nord for havnen i Sæby.

Situationen var farlig på grund af blæst og høje bølger, og bølgeskvulp medførte vand i jollen.

Alarmen lød kort før kl. 21.30, og redningsstationen i Sæby sendte en redningsbåd ud for at hjælpe de nødstedte.

Efter 20 minutters tid nåede redningsbåden frem, hvorefter de to mænd i jollen blev hjulpet over i redningsbåden.

Jollen blev taget på slæb og sejlet ind til Frederikshavn, oplyser Sæby Redningsstation på Facebook.