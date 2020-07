Redningsaktion afblæst: Turist havde efterladt telefon og tøj på stranden

Opdateret klokken 11.15: Personen fundet i god behold

SKAGEN:Lørdag formiddag fandt en redningsaktion sted lige syd for Skagen. Lidt efter klokken 11 kunne den dog afblæses igen, oplyser Nordjyllands Politi.

Redningsaktionen blev sat i værk, da der lørdag formiddag blev fundet tøj, sko, strømper og en mobiltelefon på stranden ved Mads Jepsens Vej.

Det fik Nordjyllands Politi til at frygte, at en person var i havsnød. Derfor blev der tilkaldt en redningsbåd og en helikopter.

Der var dog ingen at se i vandet, og ejeren af tingene var da også i god behold. Vedkommende meldte sig selv og forklarede, at tingene - af endnu uklare årsager - var blevet efterladt i løbet af natten til lørdag. Der var tale om en 26-årig dansk turist fra København, der selv var ude at lede efter tingene lørdag formiddag og dermed kunne forsikre politi og beredskab om, at ingen var i havsnød.