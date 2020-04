Redningsaktion ud fra Sæby: Mand sejlede rundt i zigzag ude i Kattegat

SÆBY:Klokken 20.05 søndag modtog Nordjyllands Politi en anmeldelse om, at en mand var sejlet ud fra havnen i Sæby og var ikke kommet tilbage.

Manden var sejlet ud klokken 18.30, og hans nærmeste frygtede, at der var sket ham noget, fordi han ikke var vendt tilbage, og ingen havde hørt fra ham.

- Han var sejlet afsted i en lille båd, så der blev sendt en redningshelikopter og redningsbåde ud for at finde ham. Og i samarbejde fandt de ham et godt stykke ude i Kattegat, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi Per Jørgensen.

Ifølge Per Jørgensen sejlede manden rundt i zigzag, da redningsfolkene fandt ham. Det kan blandt andet skyldes vinden, eller at båden har en lille motor.

Manden blev fundet i god behold uden at være kommet til skade, og hans båd kom på slæb ind til havnen i Sæby igen.