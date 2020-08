Stor redningsaktion på Læsø: Én person druknet

Opdateret torsdag aften med status efter redningsaktionen er overstået.

Redningshelikoptere fra Danmark og Sverige havde torsdag eftermiddag sat kurs mod Læsø, hvor der var indløbet en melding om, at fem personer var faldet i vandet.

Det fortalte vagtchef ved Nordjyllands Politi Poul Fastergaard til NORDJYSKE lidt over klokken 16.

Tre personer var sejlet ud i en jolle, og ifølge vagtchefen faldt en af de tre af uvisse årsager over bord, da jollen befandt sig omkring en sømil fra land. De to personer, der stadig var i jollen forsøgte, at holde ham oven vande, men det medførte at båden kæntrede.

De tre lå en time i vandet, indtil en speedbåd med to tyskere kom forbi. De forsøgte, at redde de tre op i båden, men det medførte at speedbåden også kæntrede, fortæller vagtchefen.

Nordjyllands Beredskab sendte både redningsbåde fra Sæby og Læsø og en redningshelikopter afsted. Ligesom der også blev sendt en redningshelikopter fra Sverige.

Det lykkedes dog ikke, at få reddet alle de fem personer op i tide.

- En af personerne fra den kæntrede jolle er afgået ved døden, fortæller Poul Fastergaard.

De pårørende er endnu ikke underrettet, så han kan ikke oplyse hverken køn eller alder på vedkommende.

De fire øvrige er blevet tilset af en læge og har det efter omstændighederne godt.