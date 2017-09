Regeringen vil have kvotekonge til at aflevere overforbrug

Han sidder på fiskekvoter til en værdi på flere hundrede millioner kroner og fik dispensation i 2012, da lofterne blev indført. Men det kan vende nu.

- Det fremgår af fiskeripakken, at man skal se på reglerne for kvotekoncentrationen. Det gør vi så nu, siger den nye fiskeriminister, Karen Ellemann (V), til Berlingske.

Derfor kan han blive tvunget til at levere de kvoter, som ligger over loftet for, hvor mange fisk han må fange, tilbage.

Det fremgår af et bilag fra 31. august fra regeringens udspil til håndtering af kvotekoncentrationen, som Berlingske er i besiddelse af.

Ministeriet har tidligere oplyst, at én person har fået dispensation fra loftet. Det har dog ikke været oplyst hvem.

En mail, som miljøorganisationen Greenpeace har fået aktindsigt i, viser, at Henning Kjeldsen fik dispensation til at ligge over det samlede loft i 2012.

Det er altså alene Henning Kjeldsens selskabs fiskefartøj Gitte Henning, der har fået den omtalte dispensation.

Om Kjeldsens selskab faktisk bliver tvunget til at aflevere nogle af sine fiskekvoter, afhænger af en juridisk vurdering fra Kammeradvokaten.

Det er ikke mere end et halvt år siden, at politiet måtte indstille en sag, hvor der er rejst mistanke om, at Henning Kjeldsen misbrugte sin dominerende stilling på markedet.

Han var sammen med sin kone, Birthe Kjeldsen, anmeldt for at have tilegnet sig flere fiskekvoter, end loven tillader.

Normalt er der en opsigelsestid på fiskekvoterne. Den har tidligere været otte år, men siden foråret har den været på 16 år.

Berlingske har forsøgt at få en kommentar fra Kammeradvokaten, men har ikke fået svar.

/ritzau/