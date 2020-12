Region Nordjylland forhøjer corona-beredskab: Lukker for planlagte operationer

FREDERIKSHAVN:Statsminister Mette Frederiksen (S) var klar i mæglet, da hun tirsdag stod frem på et sædvanligt pressemøde og erklærede, at coronasituationen nu er værre end den vi oplevede i foråret.

Hospitalerne er pressede, og det får nu Regions Hospital Nordjylland i Frederikshavn til at hæve beredskabsniveauet til niveau 5.

Konkret betyder det, at der lukkes ned for næsten alle planlagte operationer og behandlinger på matriklen i Frederikshavn, forklarer lægefaglig direktør ved Regionshospital Nordjylland, Søren Pihlkjær Hjortshøj i en pressemeddelelse.

- Det skyldes, at det særligt er personale fra Frederikshavn, der er planlagt til at indgå i den forøgede eskalering. Allerede ved en eskalering til niveau 4 ville man blive nødt til at lukke ned for aktiviteten i Frederikshavn, så ved at gå to trin op med det samme, kan vi gøre det samlede nordjyske beredskab for både coronapatienter og øvrige patienter mere robust, siger Søren Pihlkjær Hjortshøj og fremhæver, at man allerede melder ud nu, så personalet kan varsles rettidigt og forberedes på den nye opgave.

Antallet af indlagte er med covid-19 er steget fra 11 indlagte 14. december til 52 indlagte 29. december.

Knap 400 patienter ugentligt vil blive berørt

Nedlukningen betyder, at mange patienter får deres behandling og operation udskudt, ligesom hospitalet må udsætte 250 ambulante besøg om ugen.

- Desværre må vi skuffe patienter, der havde set frem til at få en operation eller anden behandling, der ikke er af akut karakter. Vi er imidlertid nødt til at vise rettidig omhu, hvis vi skal kunne tage os godt af både coronapatienter og andre akutte patienter. Det håber vi, at de berørte har forståelse for, siger Søren Pihlkjær Hjortshøj og understreger, at al kræftudredning og kræftbehandling i Frederikshavn vil forsætte uændret – ligesom røntgendiagnostik og neurorehabilitering.

De patientgrupper, der vil blive berørt, er ortopædkirurgiske patienter inden for hånd-, hofte og rygkirurgi og patienter med nyre- og urinvejsproblemer. Der opretholdes en mindre aktivitet til at sikre behandlingen af de mest presserende planlagte behandlingsforløb.

- Vi håber, at de forlængede restriktioner og overholdelse af myndighedernes anbefalinger snart vil begynde at kunne ses i form af faldende indlæggelsestal. Derefter vil vi som noget af det første få gang i aktiviteten i Frederikshavn igen, så der kan komme gang i de planlagte behandlinger, siger Søren Pihlkjær Hjortshøj.

Psykiatrien i Region Nordjylland er ikke påvirket af det eskalerede beredskabsniveau og modtager patienter som vanligt. Det samme gør sig gældende med behandling af livstruende sygdomme på eksempelvis kræft- og hjerteområdet.

Med det hævede beredskabsniveau i Frederikshavn vil Region Nordjylland have 63 covid-19 senge til rådighed.

Regionen har fremsendt en plan til Sundhedsstyrelsen for, hvordan de kan udvide kapaciteten til 114 sengepladser, hvis det bliver nødvendigt.