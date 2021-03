Region Nordjylland genetablerer succesfuld corona-test hos virksomheder

SKAGEN:Det er kun få dage siden, at Region Nordjylland lukkede for, at medarbejdere på udvalgte produktionsvirksomheder i Skagen kunne blive testet i arbejdstiden, men nu genetablerer de muligheden.

- Vi har valgt at genetablere testmuligheden i Skagen, der allerede fra denne uge igen kan starte op med test på virksomheder, da der er begrænsede testmuligheder i dag. Samtidig har Skagen et erhverv, hvor det er besværligt for medarbejderne at komme til test, og det vil vi gerne imødekomme med dette initiativ, siger regionsrådsformand Ulla Astman i en pressemeddelelse.

Lukningen skete som et led i den nationale teststrategi, som omprioriterede testressorucerne til uddannelsesområdet.

55 virksomheder har været en del af testintiativet, og omkring 1000 medarbejdere i Skagen og Aalbæk har ugentligt ladet sig teste.

Initiativtageren for testcentrene, HR-Chef ved Scandic Pelagic, Susanne Nielsen, kunne ikke forstå, at et fælles initiativ med så stor opbakning brat blev lukket ned.

- Jeg under mig over, at Nick Hækkerup (S) i januar italesætter en teststrategi omkring ugentlige tests af medarbejdere og efterfølgende ikke fastholder det vigtige initiativ for erhvervslivet, som skal opretholde driften, sagde hun mandag.

Samme undren sad borgmester i Frederikshavn Kommune, Birgit Hansen, med.

Hun rettede henvendelse til regionen med en appel om at beholde de lokale testcentre med henvisning til, at de fortsat passer ind i den nye nationale teststrategi, som lyder på, at ”der nu fokuseres på et fintmasket net af testcentre”.

- Jeg mener, at de lokale testcentre passer fint ind i strategien om et fintmasket net af teststeder, og derfor kan Frederikshavn Kommune fuldt ud anbefale, at ovenstående set-up fortsætter, sagde Birgit Hansen mandag.