Regnbuebibliotek modtager overvældende respons på Facebook

SKAGEN:Skagen Pride løb af stablen i går mandag, og i den forbindelse har Skagen Bibliotek et såkaldt regnbuebibliotek stående på adressen på Skolevej 5. Regnbuebiblioteket indeholder bøger om seksualitet, køn og andet, der relaterer sig til pride-bevægelsen og LGBT+-miljøet.

Regnbuebiblioteket var forinden på biblioteket i Frederikshavn.

Det har på Facebook medført mange reaktioner på siden "Bibliotek og Borgerservice Frederikshavn Kommune", hvor regnbuebiblioteket har fået primært positive kommentarer med på vejen. På Skagen Bibliotek har man også mærket til opmærksomheden omkring regnbuebiblioteket. Det fortæller afdelingsleder Rasmus Østergaard.

- Vi har overvejende modtaget positiv respons på regnbuebiblioteket, som er et projekt, vi har fået støtte til af Slots- og Kulturstyrelsen. Det er faktisk vores egen Sofie Olsen, der står bag konceptet, så det er hendes super gode idé. Vi er rigtig stolte og glade over, at vi har det, siger han.

Han anerkender dog, at der hist og her i Facebook-kommentarfeltet også er kommet nogle negative henvendelser - så som "Nu er det altså blevet for meget" og "Hvor er det UFEDT at børn prakkes 1000 seksualiteter på".

- Der vil altid være nogen, der synes, at noget er træls, og det kommer vi aldrig udenom. Det er dog ikke vores opgave at være dommere i den sammenhæng. Der har været nogle bidske kommentarer, men det er ikke noget, vi har tænkt os at regulere i. Det er få mennesker, der har den holdning til det, og de har måske i virkeligheden misforstået, hvad regnbuebiblioteket omhandler, siger Rasmus Østergaard.

- Vores opgave som bibliotek er at oplyse og uddanne folk, og det være sig alt og alle. Det er ikke bare ét segment af befolkningen, men hele befolkningen. Og dermed selvfølgelig også folk med en anden seksuel orientering eller en anden opfattelse af køn, tilføjer han.

Anette Ravnholt, der er bibliotekschef i Frederikshavn Kommune, er enig i Rasmus Østergaards betragtninger. Og hun supplerer:

- Jeg er glad for, at vi som bibliotek bidrager til samfundsdebatten, og denne konkrete debat viser jo, at vores formidling af LGBT+-litteratur er relevant. Det er en del af bibliotekets opgave at formidle litteratur, som afspejler det samfund, vi er en del af.

- Biblioteket er til for alle, og det er jo blandt andet det, som er fantastisk ved biblioteket. Udover det er biblioteket også et sted, hvor du kan blive klogere på dig selv, livet og verden, siger hun.

Regnbuebiblioteket kom til Skagen Bibliotek fredag 15. juli, skal derefter til Ålbæk Bibliotek, inden Østervrå Bibliotek er sidste stop på rundturen i Frederikshavn Kommune.