Rejseselskab føler sig misforstået: Bussen var ikke en 'smittebombe'

NORDJYLLAND:Fredag 19. juni kom to nordjyske ægtepar hjem fra en bustur med Nilles Rejser til Bornholm. To dage efter blev de første to indlagt på Aalborg Universitetshospital og kort efter skete det samme for det andet nordjyske ægtepar.

I et interview med NORDJYSKE fortæller en af de smittede Anders Christensen fra hospitalssengen, at bussen på trods af ekstraforanstaltninger var en 'smittebombe'.

Men den betegnelse deler man ikke hos Nilles Rejser.

- Jeg mener, at det er en udokumenteret påstand, siger direktør for Nilles Rejser, Miriam B. Christensen til NORDJYSKE.

Hun forklarer, at Nilles Rejser gjorde alt, hvad der stod i deres magt for at sikre de rejsende.

- Vi var nogle af de første til at sende folk afsted, så vi havde tænkt alle scenarier igennem og gjort meget ud af at oplyse vores gæster om smittefarerne forud og på selve turen, siger hun.

Omtalen har kunnet mærkes hos rejseselskabet, som siden episoden blev beskrevet i pressen, har mærket et markant fald i interessen for at rejse med på deres busture til Bornholm.

- Det har betydet meget for vores salg. Jeg kan ikke sige, præcis hvor meget, men turen til Bornholm plejer at være vores mest bedst sælgende rejsemål, siger Miriam B. Christensen.

For at sikre, at det ikke sker igen, anbefaler Nilles Rejser nu, at rejsende får lavet en corona-test forud for afrejse.

Burde I ikke have gjort det, så snart I fik tilladelse til at køre med passagerer igen efter nedlukningen?

- Jo, det kan du sige, men det er ikke lovpligtigt. Nu anbefaler vi det, fordi gæsterne også har et kæmpe ansvar for, dels at passe på sig selv, men også at passe på hinanden, siger Miriam B. Christensen.

