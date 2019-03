Rekordomsætning for Skagen Havn

SKAGEN: Der er fremgang på alle Skagen Havns primære forretningsområder, og havnen kan for 2018 fremvise en rekordomsætning på godt 50 millioner kroner og et resultat på 10 millioner kroner.

Det oplyser havnen i en pressemeddelelse.

Den rekordhøje omsætning tilskrives stor vækst på forretningsområderne krydstogt og gods, mens fiskeriet igen havde en milliardomsætning og viste en mindre fremgang.

- Fremgangen er skabt via et øget fokus på forretningsudvikling samt dialog omkring øget godsaktivitet med havnens kunder. Vi forventer, at der fortsat vil være både behov og mulighed for at øge omsætningen i de kommende år. Med årsrapporten fremlægger havnen et regnskabsresultat, der på alle områder betegnes som tilfredsstillende, siger Niels Arnold Lund, bestyrelsesformand for Skagen Havn.

2018 slog flere rekorder

2018 tegnede sig på flere måder som et rekordår.

Forretningsområdet krydstogt har i 2018 slået alle tidligere rekorder både på antal af skibe såvel som passagerer med 44 anløb og 63.500 gæster.

- Krydstogt har haft en markant positiv effekt på årsregnskabet. Aktiviteterne på området har nået et niveau, der skaber en god kritisk masse og prognoserne samt allerede foretagne bookinger for de kommende år er ligeledes meget positive, siger Willy B. Hansen, adm. direktør Skagen Havn.

Omsætning på gods viser i alle segmenter en meget positiv fremgang. Det gælder for såvel bunkerolie som for fiskemel og fiskeolie i bulk. Også på import af sten, sand og grus har der været flere anløb og øgede mængder. Opstarten af containeraktiviteten i august måned har også haft en positiv effekt.

- De øgede mængder af gods skaber samtidig en øget omsætning i forhold til skibsafgifter for anløb. Vores forventningerne til dette forretningsområde er fortsat store, og vi har fokus på at udvikle forretningsområderne i tilknytning til godsaktiviteten, siger Willy. B. Hansen.

Fiskeriet har i 2018 vist en fremgang på den samlede værdi, mens mængderne har været lidt lavere end i 2017. Den samlede værdi af de landede mængder er over 1 mia. kroner og slog rekord for landingsværdi, og det giver en beskeden omsætningsstigning for havnen.

Fiskeriet efter konsumfisk og skaldyr har i 2018 udvist en mindre fremgang i forhold til havnens indtægter.

I 2018 har der været arbejdet meget med etape 3 havneudvidelsen, og arbejdet forventes igangsat i første halvdel af 2019.

Udvidelsen udbygger Skagen havn med 190.000 kvm nyt landareal og 975 meter ny kaj med vanddybder på 11 og op til 13 meter. I 2019 vil konstruktionsarbejdet på etape 3 kræve en del ressourcer og planlægning, men arbejdet forventes ikke at påvirke havnens drift i nævneværdig grad.