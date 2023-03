Ren lottolykke - to nordjyder kan grine hele vejen til banken

NORDJYLLAND:To heldige nordjyske lottospillere kan efter lørdagens trækning grine hele vejen hen til banken.

Særligt den heldige frederikshavner, som havde været en tur på Q8-Service i Søndergade og købt den kupon, som nu viser sig at være ikke mindre end otte millioner kroner værd.

Det oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse.

Det beløb svarer til lige præcis halvdelen af det beløb, der var i førstepræmiepuljen, og mon så ikke det er til at leve med, at beløbet skal deles med en heldig midtjyde, som også ramte plet på vindertallene?

Endnu en nordjyde blev tilsmilet af Fru Fortuna i lørdagens trækning, for en af de to millioner, som Danske Spil uddeler i kraft sin millionærgaranti, gik til en nordjyde, som dermed fik fuld valuta for den kupon, der blev købt på mobilen.

Danske Spil har endnu ikke været i kontakt med de nyslåede millionærer, men Malene Mølgaard, administrerende direktør i Danske Spil, garanterer, at de kan regne med råd og vejledning.

- Det er altid dejligt at se så mange vindere af vores lotterier – også selvom vi er vant til det, da der hver evig eneste uge kommer flere, nye millionærer til. Det kan være en stor omvæltning fra den ene dag til den anden at få millioner af kroner ind på kontoen, og derfor gør vi meget ud af at give specialiseret rådgivning til dem, der er så heldige. Det gør vi for at sikre, at vinderne får taget godt hul på den nye tilværelse som millionær eller endda multimillionær, siger Malene Mølgaard.