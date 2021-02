Rene batterifærger på Stena-rute

FREDERIKSHAVN:Færgeselskabet Stena Line planlægger at starte to fossilfrie batteridrevne skibe på ruten mellem Göteborg og Frederikshavn i Danmark senest i 2030.

Dette meddelte Stena Lines administrerende direktør Niclas Mårtensson torsdag 4. februar.

I et forsøg på at fremskynde overgangen til fossile brændstoffer i transportsektoren har Stena Line sammen med Volvo Group, Scania og Gøteborg Havn skubbet gang i et samarbejdsprojektet for at skabe en betydelig reduktion af CO2-emissioner forbundet til den største havn i Skandinavien.

Målet er at reducere udledningen med 70 procent inden 2030 i Gøteborg Havn.

- Vi bevæger os nu fra vision til handling med det batteridrevne fartøj Stena Elektra.

- Inden for et år præsenterer vi omridsspecifikationerne og senest i 2025 vil vi bestille det første skib.

- Det er et kæmpe skridt mod fossilfri transport, sagde Niclas Mårtensson, administrerende direktør Stena Line Group og medlem af den svenske regerings elektrificeringskommission.

Stort potentiale

Stena Elektra vil være verdens første fossilefri RoPax-skib af sin størrelse.

Det ventes at måle op mod 200 meter og kombinerer en passagerkapacitet på 1000 med 3000 banemetergodskapacitet.

Skibet bygges i stål med høj trækstyrke for at sænke vægten og øge effektiviteten, og det anslås, at skibet kan sejle på batteristrøm på strækningen mellem Gøteborg og Frederikshavn.

Batterikapaciteten skal være ca. 60-70 MWh, og fartøjet oplades i havn.

Stena Line ønsker også at kombinere elektrificering med andre alternativer, som brændselsceller, brint og biometanol for længere rækkevidde af skibene.

- Elektrificeringen af skibsfarten er kun lige begyndt. Vi ser et stort potentiale for både batterihybrider og batteridrevne

skibe på flere af vores nærskibsruter i fremtiden.

- Men det kræver mere end de elektriske skibe.

- Vi har også brug for at udvikle infrastrukturen og lademulighederne i havne og terminaler i samme tempo, og det er en grund til, at samarbejdsprojekter som dette er så vigtige, sagde Niclas Mårtensson.

Siden 2018 har Stena Line sejlet med batterihybridfartøjet Stena Jutlandica på ruten Gøteborg-Frederikshavn ved hjælp af batterikraft til manøvrering og styring af bovpropellerne, når skibet er i havn.

Batterierne oplades med grøn landstrøm i Gøteborg havn såvel som under drift, og i alt sænkes CO2-udledningen med 1.500 ton om året, svarende til udledningerne fra 600 biler om året.