Restaurant politianmeldt for Rasmus Walther-koncert

SKAGEN: Fjerde og femte politianmeldelse siden Frederikshavn Kommunen begyndte fast at måle støjforurening ved restaurationerne i Skagen er tikket ind efter målingerne i den seneste weekend.

Fredag var det Skagen Fiskerestaurant som af kommunens medarbejdere blev målt til at være mindst 10 decibel over den tilladte grænse på 45 decibel, mens Pakhuset lørdag blev anmeldt.

Det var en akustisk koncert med sangeren Rasmus Walther, der gjorde, at man ikke kunne holde sig under den tilladte grænse hos Skagen Fiskerestaurant.

Men ejeren mener, det kunne være undgået, hvis kommunens tilgang til støjreglementet var blevet meldt ud tidligere end i juni, som var tilfældet.

- Vi var langt inde i foråret i tvivl om, hvordan reglerne var blevet i år, efter det var blevet diskuteret hele sidste år, siger Jesper Winter, ejer af Skagen Fiskerestaurant.

Brugte dispensationer

Derfor valgte restauranten i følge Jesper Winther at bruge tre dispensationer i påsken på tre mindre arrangementer. På det tidspunkt blev der stadig taget stilling til et forslag fra 16 restauratører, der lød på, at der skulle være 25 dage, hvor alle restaurationer havde lov til at støje.

- Da kommunen slog fast, at der kun var 10 dispensationer, stod vi og manglede de dispensationer. Men der havde vi jo allerede bestilt musikken, og det aflyser jeg altså ikke, lyder det fra Jesper Winter.

I juni blev La Familia og Skagen Bryghus politianmeldt af kommunen, mens Old Irish Pub blev anmeldt i sidste uge.