Restaurant under konkursbehandling - men den åbner igen fredag

SÆBY:Først sendte bestyrelsen bag Restaurationsselskabet Sæby Søbad ApS en pressemeddelelse ud om, at restauranten var under konkursbehandling - trods en omsætning på omkring seks millioner kroner.

Men nu har et nyt selskab - Sæby Søbad Centerbygning A/S - valgt at føre restauranten videre.

- Det er rigtigt nok, at det gamle selskab er gået konkurs, hvilket jeg ikke rigtigt har forstået. Vi vil imidlertid føre restauranten videre med det samme koncept, og vi opfylder selvfølgelig alle bookinger og alle aftaler, siger Peter Christensen, som bliver den daglige leder af restauranten.

Han blev ansat i det ”gamle” selskab i oktober sidste år, og han mener, at der er tale om en særdeles sund forretning.

- Ellers var jeg aldrig gået ind i det her. Folk ringer og er bekymrede for deres bookinger, som strækker sig over et år frem. Men alt vil køre som før på Sæby Søbad, siger Peter Christensen.

Restaurant Sæby Søbad har gennem det seneste stykke tid skiftet ledelse tre gange.