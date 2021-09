Retsmediciner i retten: Eddies lig var næsten umuligt at identificere

ELLING/HJØRRING:Hvordan identificerer man et lig, der er forkullet til tusindvis af knoglerester? Hvordan opfører metalblandingen termit sig, når det bliver antændt? Og hvilken form vil hullet efter et projektil have, når man skyder mod en campingvogn?

Det var nogle af de spørgsmål, en række tekniske vidner mandag skulle forsøge at give svar på ved retten i Hjørring på fjerdedagen i sagen om drabet på Eddie Karl-Johan Christensen, hvor to svenske mænd er tiltalt.

Blandt andet kom det frem, at retsmedicinerne havde været på noget af en opgave med at identificere liget af Eddie, fordi det efter afbrændingen var forkullet i en grad, så kun mindre knoglestykker var tilbage. Og flere af dem havde brudflader, der tydede på, at de var blevet knust med en genstand, inden de var blevet lagt i tønden.

Det forklarede en retsmediciner i vidneskranken.

- Men ved at sammenligne nogle af knogleresterne fra kraniet, hvor vi blandt havde nogle stykker af et kindben og et tindingeben med en gammel fraktur og en metalskinne på, kunne vi via sammenligninger med den afdødes sygehusjournal lave en sammenkobling, sagde retsmedicineren.

Den omtalte fraktion i kraniet stammer fra 2016, hvor Eddie var offeret i et drabsforsøg ved Elling. Dengang blev der indsat tre små titaniumskinner for at lappe bruddene, og to af dem har retsmedicinerne kunnet finde i de to olietønder, der blev fundet med de jordiske rester af Eddie efter drabet.

Projektil ramte noget før campingvogn

Dernæst blev skudhullerne i Eddies campingvogn på Rendborgvej gennemgået og forklaret. For det, der umiddelbart ligner flere forskellige skudhuller, var i virkeligheden kun resultatet af ét projektil, der havde boret sig igennem både den åbne dør, væggen og et vitrineskab inde i campingvognen.

Det fastslog en kriminaltekniker, som også i vidneskranken forklarede, at formen på skudhullerne viste, at kuglen havde ramt et objekt, før det borede sig ind i campingvognen.

- Hvis der er tale om et direkte skud uden forhindringer, vil hullet være mere cirkulært. Men hvis projektilet rammer noget undervejs, vil kuglen ligesom kæntre og ramme mere sidelæns, og det giver et mere rektangulært hul, som det er tilfældet her på campingvognen, forklarede teknikeren.

Det stemmer helt overens med den forklaring, den 46-årige tiltalte tidligere har afgivet i retten - nemlig at den 53-årige skød Eddie uden for campingvognen, mens den 46-årige forsøgte at tale ham til ro efter et skænderi mellem ham og den 53-årige.

Ingen knald fra termit

Og endelig var en kemiker fra beredskabet blevet indkaldt for at gøre retten klogere på metalblandingen termit, som tidligere er blevet nævnt i sagen.

Den 53-årige svensker, som ejer ejendommene på både Rendborgvej og Hornværket i Frederikshavn, hvor de to olietønder med resterne af Eddie blev fundet, har tidligere forklaret, at han på drabsaftenen ikke hørte skud, men derimod knald fra den termit, han havde været ved at eksperimentere med.

Den forklaring mente kemikeren dog ikke kunne passe.

Termit er en metalblanding, der ved antændelse kan blive over 2000 grader varmt, og som især bliver brugt til at svejse jernbaneskinner sammen. Men eksplosiv er blandingen ikke, slog kemikeren fast.

Til gengæld blev partikler af jerndioxid og aluminium fundet i de to olietønder sammen med resten af Eddie.

Modstridende forklaringer

De to svenske mænd, der er tiltalt for drabet på Eddie Karl-Johan Christensen, har under retssagen skudt skylden på hinanden - og deres forklaringer peger i den grad i hver sin retning.

Det er kun de to drabstiltalte, der ved, hvad der præcist skete om aftenen 9. maj 2020 på landejendommen på Rendborgvej. Det er dog sikkert, at Eddie blev skudt omkring klokken 22, og at han senere blev brændt til ukendelighed, og at resterne af ham blev placeret i to olietønder.

Den 53-årige har forklaret, at han slet ikke havde noget med drabet at gøre, og at han ikke så noget som helst den aften - men at han gik i beruset i seng. Han har også forklaret, at den 46-årige følte sig truet af Eddie, og derfor kan have dræbt ham.

Omvendt har den 46-årige fortalt, at den 53-årige skød Eddie efter et skænderi mellem de to, og at han efterfølgende var så bange for den 53-årige, at han ikke turde andet end at hjælpe ham med at brænde liget og skaffe det af vejen.

Tidligere har nogle af Eddies venner og hans mor forklaret, at Eddie var bange for den 53-årige, som skulle være helt utilregnelig, når han var fuld. Men mandag var der vidner, der beskrev den 53-årige helt anderledes:

En tidligere nabo fortalte om et godt og tæt forhold til den 53-årige på Rendborgvej, og han både var hjælpsom, sjov og en interessant samtalepartner. Hun havde selv talt med den tiltalte 10. maj 2020, altså dagen efter drabet, og der var ingenting at mærke på ham.

- Han var præcis lige så sød og imødekommende, som han altid har været, sagde hun fra vidneskranken.

Det samme kunne en forretningsforbindelse fra havnen i Frederikshavn fortælle. Også han var sammen med den 53-årige om søndagen, og ingenting i den tiltaltes opførsel kunne antyde, at der skulle være sket noget skelsættende dagen før.

Retssagen fortsætter med de sidste vidneforklaringer onsdag 22. september.