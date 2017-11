Retssag: Brutalt drab var afstraffelse for narko

SKAGEN: En 20-årig mand blev 16. januar dræbt på brutal vis i en lejlighed på Skagavej i Skagen. Fredag starter sagen mod fire mænd, der alle er tiltalt for drabet.

Ifølge anklageskriftet var motivet til drabet angiveligt, at den 20-årige skulle afstraffes for at have givet en af de tiltalte - en 19-årig mand - rusmidlet Ketamin, hvilket medførte, at den tiltalte blev lam i benene.

Men afstraffelsen var usædvanlig voldsom, og endte altså fatalt.

Ifølge anklageskriftet blev den afdøde slået adskillige gange i hovedet og på kroppen med blandt andet vægtstænger og en hjulnøgle, ligesom han blev stukket fem gange i ryggen.

Den 20-årige svævede efter det voldsomme overfald mellem liv og død i to dage, inden han døde af sine kvæstelser.

Påstand om forvaring

De øvrige tiltalte i drabssagen er 28, 29 og 42 år. Den 28-årige er desuden tiltalt for trusler på livet, og den 42-årige er også tiltalt for et gaderøveri i Odense.

Alle fire tiltalte nægter sig skyldige i alle anklager.

Anklagemyndigheden mener, at den 42-årige mand er så farlig, at de har nedlagt påstand om, at han idømmes forvaring.

Retssagen kører ved Retten i Hjørring over 12 retsdage, og der forventes først at falde dom i starten af 2018.