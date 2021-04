Retssagen er i gang: Hans Andersen nægter sig skyldig i alle anklager

Groft hærværk: Hans Andersen og den 39-årig er tiltalt for i forening at have gravet en større mængde sand væk fra to klitområder med et samlet areal på 1189 kvadratmeter. Ifølge tiltalen har Hans Andersen tilskyndet den 39-årige til at fjerne sandet med en læssemaskine.

Overtrædelse af naturbeskyttelsesloven: De to mænd er også tiltalt for at have overtrådt naturbeskyttelsesloven i tre tilfælde i forbindelse med hærværket. Her handler det om at have forvoldt skade på landskabelige og kulturhistoriske værdier af betydning for almenheden samt hensynet til bekæmpelse af sandflugt.