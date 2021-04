Retssagen er i gang: Hans Andersen nægter sig skyldig i alle anklager

Opdateret kl. 10.09

SKAGEN/HJØRRING:Både Hans Andersen og en 39-årig mand nægter sig skyldige i hærværk på klitterne i Sønderstrand i Skagen i 2019.

Det kom frem, da Retten i Hjørring onsdag morgen tog hul på retssagen mod erhvervsmanden Hans Andersen og den 39-årig mand, der er tiltalt for groft hærværk på klitterne.

De to mænd er også tiltalt i tre forhold for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven. Det nægter Hans Andersen også, mens den 39-årige erkender to af disse forhold.

Den 39-årige afviser dermed ikke at have fjernet sand fra klitterne, men afviser at der er tale om hærværk efter straffeloven.

Hans Andersen afviser dog pure, at det skete efter aftale med ham, og mener ikke, at han kan gøres til ansvarlig for den 39-åriges handlinger.

Stor interesse for sag

Sagen har flittigt omtalt i medierne siden hærværket, hvor blandt andre Hans Andersen selv har været aktiv undervejs.

Hele seks repræsentanter fra pressen har også taget plads i retslokalet - hvilket under disse coronatider betyder, at så er retslokalet fyldt.

Men der er faktisk taget et ekstra retslokale i brug på grund af den store interesse for sagen, hvor andre tilhørere kan lytte til retssagen.

Anklager Jan Østergaard skal nu forelægge sagen, inden Hans Andersen og den 39-årige afgiver forklaringer. Dermed får offentligheden for første gang at høre, hvad de to tiltalte mener der skete den nat, klitterne blev ødelagt.

Her vil Hans Andersen formentlig også fremlægge den dokumentation, som han det seneste år har samlet sammen, og som han også har fortalt om i pressen.

Hans Andersen har blandt andet to rapporter fra landsinspektører, der har vurderet, at der kun er flyttet omkring 250 kubikmeter sand fra klitter - og ikke omkring 3000 kubikmeter, som Frederikshavn Kommune har skønnet.

Få et overblik over Klitsagen på 60 sekunder

Nordjyske.dk opdaterer denne artikel med nyt fra retssagen hele dagen.