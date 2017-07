Ringet op på losseplads: Du har vundet én million

FREDERIKSHAVN: En mand fra Frederikshavn Kommune vandt i weekenden én million kroner i Lotto.

I første omgang havde han ellers ikke gevinst på sin Lottokupon, men han blev udtrukket blandt alle spillede kuponer og vandt én million kroner via det, der kaldes "millionærgarantien".

Det troede han dog ikke på, da Danske Spil ringede til ham.

- Jeg stod ude på lossepladsen, da jeg blev ringet op og fik at vide, at jeg havde vundet en million kr. Til at starte med troede jeg, at nogen lavede sjov, fortæller vinderen, som ønsker at være anonym.

Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

Men den var altså god nok. Manden, der er sidst i 50’erne, var nybagt millionær.

Det er ellers ikke, fordi manden er en Fætter Højben-type:

- Sidste år vandt jeg knap 1500 kroner, men det er også det eneste, jeg nogensinde har vundet, siger han og tilføjer skeptisk:

- Jeg skal se pengene stå på min konto, før jeg fejrer det. Men så skal det også fejres med familien - de skal også have del i gevinsten.

Den anonyme vinder vil bruge nogle af pengene på forbedringer i huset.

- Og så kommer resten af gevinsten til at forsøde tilværelsen en smule. Måske tager vi på en ekstraordinær ferie, men nu må vi se, siger den nordjyske vinder, ifølge pressemeddelelsen fra Danske Spil.