Rock-legende holder sin første store koncert i Vendsyssel

Der er både små og store navne på plakaten, når Ålbæk Havnefest skruer op for sommerstemningen i midten af juli.

En lang række navne er allerede offentliggjort, men nu har endnu et band skrevet under på, at de vil give den fuld gas på årets havnefest.

Og der er ingen tvivl om, at rock-guitaren bliver taget i brug under koncerten.

Det store hovednavn på havnefesten er nemlig et band med Jesper Binzer i spidsen - også kendt som den langhårede forsanger fra rockbandet D-A-D.

- Jesper Binzer har jo i årevis været synonym med et af landets største rockbands, så det er en fornøjelse at få ham og resten af bandet til Ålbæk, siger Dennis Larsen fra Nordisk Event, der står bag Ålbæk Havnefest.

Han ser frem til at få rock-bandet til Ålbæk.

- Det er fedt at kunne trække et så stort navn til en så lille by helt heroppe, siger Dennis Larsen med henvisning til Ålbæks placering i det nordligste Vendsyssel.

Musikprogram snart på plads

Koncerten med Jesper Binzer er den første større koncert, som rockforsangeren holder i Vendsyssel.

Tidligere har Jesper Binzer afholdt en intimkoncert på Skagen Fiskerestaurant, men til koncerten i Ålbæk bliver der plads til 500 rockglade musikgæster, der kan se frem til god musik og velkendte numre.

D-A-D forsangeren er dog ikke den eneste, der skal få folk til at valfarte til Ålbæk i juli.

Blandt de øvrige navne på plakaten er også Poul Krebs, der ligeledes forventes at trække folk til havnefesten, mens også musiknavnene Flex, Anne Møller, Back in Black, Straight, Per Andersen, Mads Toghøj, Andreas og Andreas, Attention Please og Chris Andersen med band bidrager til den gode stemning til havnefesten.

Flere af navnene er lokalemusiktalenter - blandt andet Chris Andersen, der i sit band har selskab af de lokale Klaus Thrane, Olav Poulsen og Ib Pallesen. Også lokale Anne Møller, der er aktuel i X Factor, forventes at blive et hit.

- Jeg synes, vi har fået nogle rigtige gode navne på programmet, både de store navne og de lokale. Der er stadig plads til et par stykker mere på programmet, så hvis nogen er interesseret, er man velkommen til at henvende sig, siger Dennis Larsen.

Ålbæk Havnefest løber af stablen 15. og 16. juli, men koncerten med Jesper Binzer og band finder sted allerede torsdag aften, 14. juli.

Koncerten kræver derfor en særskilt billet, der kan købes på Nordisk Events hjemmeside.

- Vi har stukket en finger i jorden for at finde ud af, om der var interesse for koncerten, og det var der selvfølgelig. De første 200 vendelboere har allerede meddelt, at de gerne vil købe en billet til koncerten, siger Dennis Larsen.

Selvom Jesper Binzer gæster havnen i Ålbæk torsdag, åbner selve havnefesten først fredag. Den lokale grillbar vil stå klar til at servicere de tørstige og sultne musikgæster.