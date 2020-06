Nyt fund: Det er der sket med Eddies hund

FREDERIKSHAVN:39-årige Eddie Karl-Johan Christensen er ikke det eneste offer i en af de seneste mange års mest makabre drabssager i Nordjylland. Hans 11 måneder gamle hund Rocko er nu fundet død på den ejendom på Rendborgvej nordvest for Frederikshavn, hvor Nordjyllands Politi i snart en måned har efterforsket intenst for at finde spor efter drabet på Eddie Karl-Johan Christensen.

Tre personer - to mænd og en kvinde - sidder varetægtsfængslet - sigtet for at have skudt og dræbt og siden forsøgt at brænde og bortskaffe resterne af den 39-årige mand, som efter at have overlevet et voldsomt overfald i 2016 levede et liv i frygt.

Politikommissær Carsten Straszek fra Nordjyllands Politi bekræfter, at politiet har fundet Rocko død og begravet på ejendommen, som ejes af en af de tre varetægtsfængslede.

Nordjyllands Politi var på ejendommen med to efterforskere, to teknikere, to arkæologiske eksperter fra Moesgaard Museum samt en rendegraver, og det var i den forbindelse, at liget af hunden dukkede op.

Nordjyllands Politi har med jævne mellemrum ledt efter spor i drabssagen på ejendommen på Rendborgvej nord for Frederikshavn. I forbindelse med det er liget af den dræbtes hund nu dukket op. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

- Vi var der for at foretage yderligere undersøgelser af gerningsstedet - og blandt andet også for at søge efter hunden. Det var også en af grundene til, at vi var der. Det er et ret stort sted, og derfor har vi været til stede med jævne mellemrum.

- Kan du sige noget om, hvordan hunden er død?

- Nej. Den er sendt til retsmedicinsk undersøgelse med henblik på at få klarlagt dødsårsagen. Den lå begravet, og det har den jo i hvert fald ikke gjort af sig selv, siger Carsten Straszek.

- Kan du ellers sige noget om, hvor langt efterforskningen er?

- Nej, sagen kører for dobbelt lukkede døre, men der mangler stadig rigtigt meget i en drabssag som denne, før vi er færdige med den. Alle sten skal vendes, så det tager noget tid. Vi afventer stadig svar på en masse tekniske undersøgelser, og der skal bl.a. også laves genafhøringer af de sigtede, så vi er langt fra færdige, siger politikommissæren.

En stor hvalp

Rocko nåede ikke at blive et år, før den blev dræbt og begravet på ejendommen på Rendborgvej. Hunden købte Eddie af Benjamin Bergstedt. Rocko var af racen Presa Canario - en velvoksen mastiff, som kan veje op til 75 kg. Så tung blev Rocko ikke, men den var dog blevet en stor hvalp på knap 60 kg.

Benjamin Bergstedt modtog nyheden om, at Rocko nu er fundet død, med tungt hjerte.

- Jeg havde jo nok ventet, at den også var væk. Jeg havde håbet, den ville blive fundet et eller andet sted, så den kunne komme hen til familien at bo. Det var mit håb og min drøm. Men jeg vidste også godt, at chancen var meget, meget minimal, siger Benjamin Bergstedt til NORDJYSKE.

Mastiff-tæven Pantera er en del af samme kuld på 13 hvalpe, som også talte den dræbte Eddie Karl-Johan Christensens dræbte hund Rocko. Pantera tilhører Eddies ven Benjamin Bergstedt. Foto: Benjamin Bergstedt

Han ejer selv søsteren til Rocko, der begge var en del af et kuld på 13 hvalpe, der blev født i juli 2019.

- Vi faldt i snak, og så blev vi lige pludselig rigtigt gode venner, brugte meget tid sammen og trænede også hunde sammen, fortæller Benjamin Bergstedt.

Da det stod klart, at ikke bare Eddie Karl-Johan Christensen, men også hans hund var væk, brugte Benjamin Bergstedt timer på at lede efter Rocko i området.

Undervejs i eftersøgningen delte han et billede af den forsvundne hund på Facebook, som igen blev delt mere end 3200 gange af andre.

- Jeg fik også rigtigt mange henvendelser, men der var ikke nogen af dem, der var noget i. Det forstår jeg jo godt nu.