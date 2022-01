Røgen stod ud under taget på parcelhus

NIELSTRUP:Røgen stod ud under taget og tagpladerne, da Nordjyllands Beredskab søndag kom frem til en etplansvilla på Skagensvej i Nielstrup.

Herfra lød alarmen klokken 09.46. Og her kunne indsatsleder Bo Isaksen som det første konstatere, at vinduerne i villaen var sorte af røg, hvorpå han sendte røgdykkerne ind for at tjekke efter personer.

- Vi fandt ingen personer i huset, og der holdt heller ingen biler i indkørslen. Samtidig kunne vi lokalisere arnestedet, fortæller indsatslederen.

Et vindue var nemlig varmere end de andre - og derfor kunne røgdykkerne dirigeres til rummet.

- Det er politiet, der skal foretage de tekniske undersøgelser for at finde årsagen til branden, siger Bo Isaksen.

Efterslukningen står på søndag formiddag, hvorpå et følgeskadefirma vil tage sig af huset. Indsatslederen fortæller, at huset efter branden er ubeboeligt på grund af voldsomme røg- og sodskader.